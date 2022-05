сегодня



GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году



GEEZER BUTLER в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что завершил работу над автобиографией:



«Всё готово. Я отправил текст три недели назад и сейчас жду, сходя с ума, поправленную версию. Проблема в том, что с тех пор, как я отправил рукопись, я думал о семи вещах, которые я упустил. Так что теперь я наверняка сведу их с ума».



Что касается сроков выпуска, он ответил:



«Я прикидываю, что это будет начало следующего года».



Into the Void

Basses Loaded

Past Forward

What The Butler Did

Bassic Instinct

