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GEEZER BUTLER выпустит биографию в 2023 году
GEEZER BUTLER в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" сообщил, что завершил работу над автобиографией:
«Всё готово. Я отправил текст три недели назад и сейчас жду, сходя с ума, поправленную версию. Проблема в том, что с тех пор, как я отправил рукопись, я думал о семи вещах, которые я упустил. Так что теперь я наверняка сведу их с ума».
Что касается сроков выпуска, он ответил:
«Я прикидываю, что это будет начало следующего года».
Just turned in the 1st draft of my book so IвЂ™m now thinking of titles. So far, I have:
Into the Void
Basses Loaded
Past Forward
What The Butler Did
Bassic Instinct
Feel free to send me which of those you think would suit my #autobiography
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