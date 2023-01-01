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âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ñåãîäíÿ
GEEZER BUTLER — î «êîçå»: «Ýòî áûëà ìîÿ ôèøêà»
Geezer Butler â î÷åðåäíîé ðàç çàÿâèë, ÷òî îí èñïîëüçîâàë òàê íàçûâàåìóþ «êîçó» çà íåñêîëüêî ëåò äî òîãî, êàê Ðîííè Äæåéìñ Äèî ñòàë ïîêàçûâàòü ýòîò æåñò.
Ïîêîéíûé âîêàëèñò BLACK SABBATH è RAINBOW ÷àñòî ñ÷èòàåòñÿ ïîïóëÿðèçàòîðîì ýòîãî æåñòà. Îäíàêî Butler óòâåðæäàåò, ÷òî èäåÿ èñïîëüçîâàòü ýòîò æåñò ïðèøëà ê Ðîííè ïîñëå òîãî, êàê îí óâèäåë, êàê åãî êîëëåãà ïî ãðóïïå BLACK SABBATH ïîêàçûâàåò «êîçó» íà êàæäîì êîíöåðòå.
Â íîâîì èíòåðâüþ The Rock Experience With Mike Brunn Butler ðàññêàçàë:
«ß âñåãäà ïîêàçûâàë ýòîò æåñò âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ "Black Sabbath". Ýòî áûëà ìîÿ ôèøêà. Ñ 1968 ãîäà ÿ ïîêàçûâàë "êîçó". À êîãäà Ðîííè ïðèø¸ë â ãðóïïó, íà íàøåì ïåðâîì êîíöåðòå âñå ïîêàçûâàëè åìó çíàê V, êàê Ozzy, à Ðîííè íå çíàë, êàê ðåàãèðîâàòü. È îí óâèäåë, êàê ÿ ïîêàçûâàþ "êîçó" âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïåñíè "Black Sabbath". Ïàðó âå÷åðîâ ñïóñòÿ îí ñêàçàë: "ß íå ìîãó ïîêàçûâàòü çíàê V, êîòîðûé èñïîëüçîâàë Îççè. Íå âîçðàæàåøü, åñëè ÿ ïîçàèìñòâóþ ó òåáÿ "êîçó"?" ß îòâåòèë: "Äà, äàâàé". Îí ñòàë ïîêàçûâàòü ýòîò æåñò âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ êàæäîé ïåñíè è ñäåëàë åãî ñâîèì. Îí ñäåëàë "êîçó" ïîïóëÿðíîé».
Ok, here's one of the earliest records of the devil horns used by bassist geezer butler from black sabbath in 1971 pic.twitter.com/JjwW4oJDBk
Just to clarify..I did not say I invented the â€˜devil hornsâ€™ hand sign, I always used it in the song Black Sabbath. I merely shared an onstage moment between Ronnie and me. Ronnie made it famous, and it will always be associated with him, regardless of what anyone else says.
Also, I do not want people to think that I was dissing Ronnie in any way. He was one of my dearest friends ever, and I will always miss him and our friendship.
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
upd: à, ñ Ñóáìàðèíû ôîòêè è åñòü.
Çíà÷èò áûë óæå ïðåöåäåíò â òóñîâêå.