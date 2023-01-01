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*Âîêàëèñò GRETA VAN FLEET: «À ÿ ìàëü÷èê ãåé!» 51
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Geezer

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28 èþí 2023 : 		 GEEZER BUTLER — î «êîçå»: «Ýòî áûëà ìîÿ ôèøêà»

27 èþí 2023 : 		 GEEZER BUTLER íå â âîñòîðãå îò çàïèñè àóäèîâåðñèè àâòîáèîãðàôèè

21 èþí 2023 : 		 GEEZER BUTLER — îá OZZY: «Çà ïîñëåäíèå 50 ëåò ìû ìíîãî ðàç ññîðèëèñü»

12 èþí 2023 : 		 Áàñèñò BLACK SABBATH — î ñâîåé àâòîáèîãðàôèè: «ß õîòåë, ÷òîáû ýòà êíèãà îòðàæàëà ìåíÿ»

2 àïð 2023 : 		 Îáëîæêà áèîãðàôèè GEEZER BUTLER

18 ôåâ 2023 : 		 GEEZER BUTLER âûïóñòèò áèîãðàôèþ ëåòîì

11 èþí 2022 : 		 Ó GEEZER BUTLER äâå ïîëîñêè

3 ìàé 2022 : 		 GEEZER BUTLER âûïóñòèò áèîãðàôèþ â 2023 ãîäó

9 àïð 2022 : 		 GEEZER BUTLER ïðåäñòàâèë ÷åðíîâèê àâòîáèîãðàôèè

25 îêò 2021 : 		 Áàñèñò BLACK SABBATH ðàññêàçàë, ïî÷åìó îí íèêîãäà íå ìàòåðèòñÿ

26 èþí 2021 : 		 GEEZER BUTLER ëåòîì âûïóñêàåò áîêñ-ñåò

27 ìàé 2021 : 		 Ê GEEZER'ó BUTLER'ó ïðèõîäèëà «àíòèêîâèäíàÿ» ïîëèöèÿ

18 ìàð 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Ñàìîå âðåìÿ äëÿ áèîãðàôèè»

14 ìàð 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Êîçó êèäàë çà ãîäû äî DIO»

12 ìàð 2021 : 		 GEEZER BUTLER — î ðåøåíèè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê DEADLAND RITUAL

15 ôåâ 2021 : 		 GEEZER BUTLER ïðèâèëñÿ

13 íîÿ 2020 : 		 GEEZER BUTLER — î ïåñíå Êàðäè Áè

20 îêò 2020 : 		 GEEZER BUTLER ðàáîòàåò íàä êíèãîé

18 ñåí 2020 : 		 GEEZER BUTLER ïåðåèçäàåò ñîëüíûå àëüáîìû

12 àïð 2019 : 		 GEEZER BUTLER îòïðàâèë OZZY OSBOURNE ïðåçåíò ñ ïîæåëàíèåì ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ

13 ìàð 2019 : 		 GEEZER BUTLER î æèçíè ïîñëå BLACK SABBATH: «ß íàáðàë îêîëî 20 ôóíòîâ è ïîñìîòðåë âñå òåëåøîó, äà ÿ ïðàêòè÷åñêè ñâèõíóëñÿ»

17 íîÿ 2017 : 		 GEEZER BUTLER ñî÷èíèë ïîðÿäêà 120 ðèôôîâ äëÿ ñâîåãî ñëåäóþùåãî ïðîåêòà

15 íîÿ 2017 : 		 GEEZER BUTLER î ïëàíàõ íà áóäóùåå

5 îêò 2016 : 		 GEEZER BUTLER ïðîäàë äîì

28 íîÿ 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE èñïîëíÿþò 'Fairies Wear Boots'

26 èþë 2011 : 		 GEEZER BUTLER ñêàçàë, ÷òî AMY WINEHOUSE âõîäèëà â ÷èñëî åãî «ñàìûõ ëþáèìûõ ìóçûêàíòîâ»
Ïîêàçàòü äàëåå
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GEEZER BUTLER — î «êîçå»: «Ýòî áûëà ìîÿ ôèøêà»



zoom
Geezer Butler â î÷åðåäíîé ðàç çàÿâèë, ÷òî îí èñïîëüçîâàë òàê íàçûâàåìóþ «êîçó» çà íåñêîëüêî ëåò äî òîãî, êàê Ðîííè Äæåéìñ Äèî ñòàë ïîêàçûâàòü ýòîò æåñò.

Ïîêîéíûé âîêàëèñò BLACK SABBATH è RAINBOW ÷àñòî ñ÷èòàåòñÿ ïîïóëÿðèçàòîðîì ýòîãî æåñòà. Îäíàêî Butler óòâåðæäàåò, ÷òî èäåÿ èñïîëüçîâàòü ýòîò æåñò ïðèøëà ê Ðîííè ïîñëå òîãî, êàê îí óâèäåë, êàê åãî êîëëåãà ïî ãðóïïå BLACK SABBATH ïîêàçûâàåò «êîçó» íà êàæäîì êîíöåðòå.

Â íîâîì èíòåðâüþ The Rock Experience With Mike Brunn Butler ðàññêàçàë:

«ß âñåãäà ïîêàçûâàë ýòîò æåñò âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ "Black Sabbath". Ýòî áûëà ìîÿ ôèøêà. Ñ 1968 ãîäà ÿ ïîêàçûâàë "êîçó". À êîãäà Ðîííè ïðèø¸ë â ãðóïïó, íà íàøåì ïåðâîì êîíöåðòå âñå ïîêàçûâàëè åìó çíàê V, êàê Ozzy, à Ðîííè íå çíàë, êàê ðåàãèðîâàòü. È îí óâèäåë, êàê ÿ ïîêàçûâàþ "êîçó" âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïåñíè "Black Sabbath". Ïàðó âå÷åðîâ ñïóñòÿ îí ñêàçàë: "ß íå ìîãó ïîêàçûâàòü çíàê V, êîòîðûé èñïîëüçîâàë Îççè. Íå âîçðàæàåøü, åñëè ÿ ïîçàèìñòâóþ ó òåáÿ "êîçó"?" ß îòâåòèë: "Äà, äàâàé". Îí ñòàë ïîêàçûâàòü ýòîò æåñò âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ êàæäîé ïåñíè è ñäåëàë åãî ñâîèì. Îí ñäåëàë "êîçó" ïîïóëÿðíîé».

So, Gene Simmons is trying to trademark the Devil's Horns? Ronnie Dio in 1980, and Geezer Butler in 1969. Nice Try.https://t.co/sjgcdCXmE5pic.twitter.com/jua8T0Licp



Ok, here's one of the earliest records of the devil horns used by bassist geezer butler from black sabbath in 1971 pic.twitter.com/JjwW4oJDBk



Just to clarify..I did not say I invented the â€˜devil hornsâ€™ hand sign, I always used it in the song Black Sabbath. I merely shared an onstage moment between Ronnie and me. Ronnie made it famous, and it will always be associated with him, regardless of what anyone else says.



Also, I do not want people to think that I was dissing Ronnie in any way. He was one of my dearest friends ever, and I will always miss him and our friendship.






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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü 6 )

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).

28 èþí 2023
Hellg
Âîò ýòî ïîâîðîò!
28 èþí 2023
o
olly71
Íàäî áû ïåðåñìîòðåòü âèäåî Ðýéíáîó 1976 ãîäà íåóæåëè òàì çà âåñü êîíöåðò Äèî íå ðàçó íå ïîêàçàë êîçó ?
28 èþí 2023
J
Jack of Diamonds
olly71, íàäî áû ïîñìîòðåòü âèäåî áëåêîâ äî 1980, íî êàæèñü ýòîò äåä âðåò
Like!1
28 èþí 2023
Corpsegrinder04
1966 ãîä. Îáëîæêà Áèòëîâ Yellow Submarine. Ïîñìîòðèòå ÷òî ïîêàçûâàåò Ëåííîí è çàáóäüòå ïðî ïèçä¸æ Áàòëåðà.
28 èþí 2023
ElectricRetard
Corpsegrinder04, ðèñóíîê âñå æå ñîâñåì íå òî, äðóãîå äåëî ÷òî êòî-òî íà ÄÑ êèäàë è ôîòêó êîãî-òî âðåìåí Áèòëîâ êèäàþùåãî êîçó â ðåàëüíîñòè, òàê ÷òî äà, âñå ýòè ñïîðû îò ëóêàâîãî.

upd: à, ñ Ñóáìàðèíû ôîòêè è åñòü.
28 èþí 2023
Corpsegrinder04
ElectricRetard, íó ñîãëàñèñü îáëîæêó ê Áèòëàì ÿâíî íå ïî çàâåòàì áàáóøêè Äèî ðèñîâàëè, êîòîðàÿ ÿêîáû íàó÷èëà åãî êîçó êèäàòü )
Çíà÷èò áûë óæå ïðåöåäåíò â òóñîâêå.

ïðîñìîòðîâ: 765

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