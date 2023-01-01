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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Geezer

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GEEZER BUTLER — об OZZY: «За последние 50 лет мы много раз ссорились»



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Geezer Butler разъяснил своё недавнее высказывание о том, что он больше не общается со своим бывшим коллегой по группе BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'ом.

В интервью Ultimate Classic Rock Butler, который продвигает свою недавно вышедшую автобиографию "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", затронул тему своих нынешних отношений с коллегами по оригинальному составу группы.

Во время выступления на подкасте "Appetite For Distortion" Geezer подробнее остановился на своих комментариях:

«Всё это как в любой семье. За последние 50 лет мы много раз ссорились — год или два не разговаривали, а потом снова начинали общаться. Я не вижусь ни с кем из участников группы. Просто все обратили на мои слова внимание из-за Sharon, потому что все знают, кто такая Sharon. Если бы я сказал о жене Bill'a, никто бы ничего не сказал об этом, или о жене Tony. Но поскольку все знают, кто такая Sharon, все, похоже, стали это обсуждать. Мы всё равно были очень дружной группой. У нас бывали ссоры, все могли повздорить друг с другом и не разговаривать по два-три года, а потом снова собираться вместе, как ни в чём не бывало».




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