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GEEZER BUTLER: «Когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный»



В новом интервью программе NPR "Bullseye With Jesse Thorn" легендарный басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал о своих проблемах с депрессией:



«Я не был в депрессии постоянно. Просто иногда на меня накатывали приступы. Сначала, когда становилось совсем плохо... Тогда никто не говорил о депрессии или о чём-то подобном, и люди боялись упоминать, что у тебя может быть депрессия, потому что автоматически думали, что тебя заберут в психиатрическую больницу и запрут навсегда. Поэтому нельзя было говорить об этом с людьми на случай, если это произойдёт. Однажды у меня случился сильный приступ депрессии, я пошёл к врачу, и он сказал: "Сходите в паб и выпейте пару пинт пива. Или погуляйте с собакой. Всё будет в порядке". А я в ответ: "Нет, я не поправлюсь. Так не бывает". И так продолжалось какое-то время. Так было, по-моему, до 1990-х. В то время я жил в Сент-Луисе, и у меня был небольшой нервный срыв. Я пошёл к врачу, обычному врачу, и объяснил ему всё, он сказал, что у меня клиническая депрессия, и назначил мне "Прозак". И через шесть недель я наконец-то вышел из депрессии. И я подумал: "О да. Вот что я должен чувствовать". И с тех пор я в порядке».



Butler ещё раз подчеркнул, что он не мог ни с кем поговорить о своей депрессии:



«А когда у меня начиналась депрессия, люди думали, что я угрюмый и несчастный. И они говорили: "Ну что с тобой? Что с тобой случилось?" А ничего плохого не происходило. Тогда они говорили: "У тебя есть столько денег, сколько ты хочешь, у тебя есть дом, машины и всё остальное. Что с тобой не так? Не унывай". Они не могли понять, что всё совсем не так. У вас может быть всё, чего вы только можете пожелать, но когда наступают эти мрачные, депрессивные дни, ничто не имеет значения. Всё, о чем ты думаешь, — это: "Ну что, нужно заканчивать с этим". И, к счастью, я выходил из этого состояния».



На вопрос о том, испытывает ли он стыд за то, как он чувствовал и вёл себя в депрессии, Geezer ответил:



«Не то чтобы стыд. Я просто хотел бы, чтобы люди поняли, что я не был несчастен в то время. Потому что если ты рок-звезда или кто-то в этом роде, если ты в группе, ты должен быть счастливым человеком, который всё время на позитиве, и всё тебе доступно, и ты можешь заниматься разными вещами. И ты не должен впадать в депрессию, если ты рок-звезда, и всё такое прочее. Просто было трудно смириться с этим и признать, что всё так и есть. И это происходило время от времени. Я не был в депрессии постоянно или что-то в этом роде. Просто когда я попадал в эти чёрные дыры, я не мог из них выбраться. И только когда мне поставили диагноз, я наконец-то нашёл выход из этого состояния».







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