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GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии
GEEZER BUTLER опубликовал следующее сообщение:
«Только что представил 1-й вариант своей книги, поэтому сейчас думаю над названиями. Пока что у меня есть: "Into the Void", "Basses Loade"d, "Past Forward", "What The Butler Did", "Bassic Instinct". Не стесняйтесь прислать мне, какие из них, по вашему мнению, подойдут для моей #автобиографии».
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