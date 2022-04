сегодня



GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии



GEEZER BUTLER опубликовал следующее сообщение:



«Только что представил 1-й вариант своей книги, поэтому сейчас думаю над названиями. Пока что у меня есть: "Into the Void", "Basses Loade"d, "Past Forward", "What The Butler Did", "Bassic Instinct". Не стесняйтесь прислать мне, какие из них, по вашему мнению, подойдут для моей #автобиографии».







