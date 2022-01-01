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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 42
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 14
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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Geezer

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9 апр 2022 : 		 GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии

25 окт 2021 : 		 Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится

26 июн 2021 : 		 GEEZER BUTLER летом выпускает бокс-сет

27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL

15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился

13 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER — о песне Карди Би

20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой

18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»

17 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта

15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре
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|||| сегодня

GEEZER BUTLER представил черновик автобиографии



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GEEZER BUTLER опубликовал следующее сообщение:

«Только что представил 1-й вариант своей книги, поэтому сейчас думаю над названиями. Пока что у меня есть: "Into the Void", "Basses Loade"d, "Past Forward", "What The Butler Did", "Bassic Instinct". Не стесняйтесь прислать мне, какие из них, по вашему мнению, подойдут для моей #автобиографии».

BLACK SABBATH Bassist GEEZER BUTLER Completes First Draft Of His Autobiography




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