сегодня



GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»



В новом интервью с Billboard легендарный басист BLACK SABBATH Geezer Butler рассказал о месяцах, проведённых после ухода группы со сцены в феврале 2017 года, и о присоединении к проекту DEADLAND RITUAL, в котором также участвуют вокалист Franky Perez (Apocalyptica, Scars On Broadway), барабанщик Matt Sorum (Guns N 'Roses, Velvet Revolver) и гитарист Стив Стивенс (Billy Idol).



«Через 18 месяцев после ухода группы со сцены я бы согласился на что угодно, — сказал Butler [смеётся]. — После того, как с BLACK SABBATH было покончено, я просто хотел взять отпуск, просыпаться каждый день и думать: "О, отлично, мне сегодня ничего не надо делать". И это было нормально в течение года. После того, как я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, я практически свихнулся».



Новая группа DEADLAND RITUAL в предстоящем туре будет исполнять песни BLACK SABBATH, VELVET REVOLVER и Billy Idol'а.



На вопрос от Billboard в новом интервью о том, какие треки заполнят концертный сет-лист DEADLAND RITUAL, когда группа отправится в дорогу в конце мая, Butler сказал: «Мы думаем об исполнении семи оригинальных песен, которые мы сделали до сих пор, если только мы не сочиним больше с настоящего момента до мая. Вероятно, три или четыре песни SABBATH. "N.I.B.", потому что это то, с чем я особенно связан: вступление на басу и всё такое прочее. И кое-что, чего не делали SABBATH, например "Symptom Of the Universe". Steve любит её. А Frankie нравится "Heaven And Hell", и мы могли бы сыграть ещё одну или две других песни. Посмотрим на репетициях, какие из них лучше всего подходят. Но более неизвестные песни SABBATH, а не "Iron Man" или "Paranoid", это уже играли миллион раз. Пару песен VELVET REVOLVER. Определённо "Slither", но я не уверен насчёт второй, и я думаю, что мы сыграем "Rebel Yell" Billy Idol'a! [ Смеётся]. Я должен выучить их все до мая».



Butler также сказал, что на данный момент не существует долгосрочного плана относительно DEADLAND RITUAL: «Мы просто посмотрим, как всё пойдет. Мы уже сочинили семь песен, поэтому нам нужно записать их. Нами заинтересовалось довольно много звукозаписывающих компаний. Но сначала у нас было что-то типа: "Поджемуем и выступим на нескольких фестивалях". Но, похоже, всё зашло немного дальше, и слушатели сейчас воспринимают всё более серьёзно. Так что если всё получится с нашими концертами, мы продолжим. Я взволнован из-за этого. Мне действительно нравится музыка, которую мы исполняем, не ограничиваясь какой-либо формулой. И, как я уже сказал, каждый трек хорош сам по себе, он отличается от других. Я действительно с нетерпением жду всего этого».















+9 -0



( 1 )





просмотров: 1473