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GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»
В рамках недавнего интервью GEEZER BUTLER подтвердил, что сел за мемуары:
«Я начал писать, потому что когда умерли родители, я всегда хотел узнать куда больше, чем они говорили и чем я знал. Я не особо много знал о маме и папе, потому что они просто были рядом. Поэтому начал писать для моих внуков, и знаете, вспоминать всё то, что было, — в кайф, те времена, когда я рос в Бирмингеме, и всё такое. Сейчас я где-то примерно в середине процесса».
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