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Geezer

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GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления



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Geezer Butler послал своему давнему другу и коллеге по группе BLACK SABBATH Ozzy Osbourne'у подарок с пожеланиями выздоровления после того, как вокалист отменил все даты своего тура на 2019 год.

В интервью для журнала Kerrang! Geezer рассказал следующее:

«Я только вернулся из похода по пустыне в Юте, когда увидел новость, что Ozzy отменил целый год гастролей. Я не знал, в чём причина, поэтому отправил ему подарок с пожеланием выздоровления. [Жена и менеджер Ozzy] Sharon сказала, что передала всё Ozzy, и он был очень благодарен за то, что я думал о нём и пожелал ему скорее поправиться. Я очень надеюсь, что ему скоро станет лучше… Я считаю, что то, что мы всё еще живы, — это просто невероятно.

Мы практически не видели друг друга с тех пор, как закончился тур SABBATH, только потому, что завершился прощальный тур, и большинство из нас наслаждалось отпуском. Ну я думал, что когда выйду на пенсию, мне будет в радость каждый день, когда я смогу заниматься чем угодно — и так было здорово в первый год, но потом мне стало очень скучно, если честно.

Я застрял в своей студии, пишу сам, без какого-либо направления, и никто не влияет на мои идеи и не надоедает. Потом [бывший барабанщик GUNS N 'ROSES] Matt Sorum связался со мной и задал вопрос о том, интересно ли мне начать новую группу с [гитаристом Billy Idol] Steve'ом Stevens'ом, этим невероятным гитаристом, и я сказал: "Да!"»

Butler, Sorum и Stevens объявили о создании проекта DEADLAND RITUAL, у которого запланировано несколько шоу этой весной и летом. Вокалистом группы стал Franky Perez.



GEEZER BUTLER Sent OZZY OSBOURNE Get-Well Package Following Tour Cancelation



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