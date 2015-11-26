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Geezer

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27 май 2021 : 		 К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция

18 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Самое время для биографии»

14 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER: «Козу кидал за годы до DIO»

12 мар 2021 : 		 GEEZER BUTLER — о решении присоединиться к DEADLAND RITUAL

15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился

13 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER — о песне Карди Би

20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой

18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»

17 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта

15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре
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|||| сегодня

К GEEZER'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция



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Во время последнего эпизода подкаста "On The RAGS" Глория Батлер, жена басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a, рассказала о том, как её муж отправился в Великобританию в начале этого месяца из их дома в Лос-Анджелесе:

«Мой муж полетел в Англию, где до сих пор действует карантин. Когда вы приземляетесь, то должны сообщить, где остановитесь. Он дал им адрес нашего дома. Мой муж, для тех, кто не знает, ведёт затворнический образ жизни; он не отвечает на звонки, не открывает двери, и всё в таком духе... Но вдруг раздаётся стук в дверь. Он никогда в жизни не откроет дверь. И он так сильно устал от перелёта, он почти не спал и в этот момент он мог находиться в душе. Но он открыл дверь. И они проверяли его. Это была "антиковидная" полиция. Как вам? Я имею в виду, это забавно, но и страшно, потому что он, возможно, не открыл бы дверь. Поэтому ему пришлось показать своё удостоверение личности, чтобы они знали, что это действительно он. Они спросили, был ли он там один, он ответил, что да. И они сказали, что мне показалось очень милым: "Знаем, что вам очень тяжело, вы в изоляции. Можем ли мы вам что-нибудь принести? С вами всё в порядке?"»

На вопрос о том, что бы случилось, если бы Geezer не открыл дверь, Глория ответила:

«У него были бы неприятности. Его бы оштрафовали».

GEEZER BUTLER Got A Visit From








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