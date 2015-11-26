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К GEEZER 'у BUTLER'у приходила «антиковидная» полиция



Во время последнего эпизода подкаста "On The RAGS" Глория Батлер, жена басиста BLACK SABBATH Geezer'a Butler'a, рассказала о том, как её муж отправился в Великобританию в начале этого месяца из их дома в Лос-Анджелесе:



«Мой муж полетел в Англию, где до сих пор действует карантин. Когда вы приземляетесь, то должны сообщить, где остановитесь. Он дал им адрес нашего дома. Мой муж, для тех, кто не знает, ведёт затворнический образ жизни; он не отвечает на звонки, не открывает двери, и всё в таком духе... Но вдруг раздаётся стук в дверь. Он никогда в жизни не откроет дверь. И он так сильно устал от перелёта, он почти не спал и в этот момент он мог находиться в душе. Но он открыл дверь. И они проверяли его. Это была "антиковидная" полиция. Как вам? Я имею в виду, это забавно, но и страшно, потому что он, возможно, не открыл бы дверь. Поэтому ему пришлось показать своё удостоверение личности, чтобы они знали, что это действительно он. Они спросили, был ли он там один, он ответил, что да. И они сказали, что мне показалось очень милым: "Знаем, что вам очень тяжело, вы в изоляции. Можем ли мы вам что-нибудь принести? С вами всё в порядке?"»



На вопрос о том, что бы случилось, если бы Geezer не открыл дверь, Глория ответила:



«У него были бы неприятности. Его бы оштрафовали».







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