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Geezer

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15 фев 2021 : 		 GEEZER BUTLER привился

13 ноя 2020 : 		 GEEZER BUTLER — о песне Карди Би

20 окт 2020 : 		 GEEZER BUTLER работает над книгой

18 сен 2020 : 		 GEEZER BUTLER переиздает сольные альбомы

12 апр 2019 : 		 GEEZER BUTLER отправил OZZY OSBOURNE презент с пожеланием скорейшего выздоровления

13 мар 2019 : 		 GEEZER BUTLER о жизни после BLACK SABBATH: «Я набрал около 20 фунтов и посмотрел все телешоу, да я практически свихнулся»

17 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER сочинил порядка 120 риффов для своего следующего проекта

15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре
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|||| сегодня

GEEZER BUTLER привился



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GEEZER BUTLER сообщил в Инстаграм, что двенадцатого февраля получил вторую дозу вакцины от COVID-19.

BLACK SABBATH's GEEZER BUTLER Receives Second Dose Of COVID-19 Vaccine





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sw0Rn


15 фев 2021, 18:36		Это вакцина Pfizer-BioNTech или Спутник V ? )

Fixxxxer


15 фев 2021, 20:14		ЭпиВакКорона


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