сегодня



GEEZER BUTLER выпустит биографию летом



GEEZER BUTLER определился с датой выхода автобиографии, получившей название "Into The Void: From Birth To Black Sabbath - And Beyond": Dey Street Books выпустят еёе шестого июня в США, а в Великобритании она будет доступна начиная с восьмого июня.







+0 -0



просмотров: 211