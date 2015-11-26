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Geezer

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Басист BLACK SABBATH рассказал, почему он никогда не матерится



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В последнем эпизоде программы "On The RAGS" Gloria Butler, жена Geezer'a Butler'a из BLACK SABBATH, и её соведущие Risa Shapiro, Amy Motta и Sloan Kivo поговорили с легендарным басистом о жизни, отдыхе и вдохновении. На вопрос, почему он никогда не матерится, Geezer ответил следующее:

«У меня были очень строгие ирландские родители-католики. В доме было семеро детей. Никому из нас не разрешалось ругаться. И поэтому, когда я выходил из дома, я ругался громче всех на улице. И вот однажды я называл всех этими бранными словами, и кто-то пожаловался на меня, после этого ко мне домой пришли полицейские, чтобы припугнуть меня. Мой отец отхлестал меня своим кожаным ремнём. Это заставило меня перестать материться. И он сказал мне: "Это делает тебя очень невежественным, потому что только дремучие люди ругаются, так как не могут подобрать подходящее английское слово". Это засело у меня в голове. И когда я хотел выругаться, я думал о другом слове. И это расширило мой словарный запас».

Что касается того, как он получил своё знаменитое прозвище, Geezer, настоящее имя которого Terry, объяснил:

«Оно появилось, когда я учился в школе, мой брат служил в армии, и он служил с большим количеством кокни. А люди в Лондоне называют всех "Geezer'ами". Это означает просто человека — типа: "Привет, приятель". Это как если бы кто-то назвал тебя "чувак" здесь [в Америке]. В Англии это было бы слово "Geezer". Так что мой брат обычно возвращался домой из отпуска из армии и говорил: "Привет, Geezer. Как дела, Geezer?" И так как я равнялся на своего брата, когда мне было около семи лет, я пошёл в школу и называл всех Geezer'ами. Вот так ко мне и приклеилось это прозвище».

BLACK SABBATH





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