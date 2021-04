сегодня



Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt вспомнил о живом выступлении, которое состоялось в 1992 году на концерте The Freddie Mercury Tribute на стадионе Уэмбли, в ходе него было исполнено попурри из песен группы QUEEN. Это мероприятие по праву считается одним из величайших в истории выступлений, посвящённых Фредди Меркьюри и QUEEN.



Bettencourt сказал:



«В этот день... 20 апреля 1992 года EXTREME были осчастливлены тем, что нас попросили отдать дань уважения единственному и неповторимому Фредди Меркьюри... Отбросив наше эго и нашу собственную музыку, и от чистого сердца, никого не уведомив, включая Brian'a, Roger'a и John'а, исполнили попурри из песен QUEEN, чтобы почтить память Фредди с 90 000 страстных фанатов QUEEN в доме, который построили QUEEN, на стадионе Уэмбли, во время прямой трансляции по телевидению и радио в 76 странах, когда более 1 миллиарда человек, которые хотели услышать крутейший рок-н-ролл, и были настроены на QUEEN.



20 апреля 1992 года был бы одним из величайших дней в моей жизни.



Мы будем любить тебя, Фредди... Всегда».



Сет-лист:



"Mustapha"

"Bohemian Rhapsody"

"Keep Yourself Alive"

"I Want To Break Free"

"Fat Bottomed Girls"

"Bicycle Race"

"Another One Bites The Dust"

"We Will Rock You"

"Stone Cold Crazy"

"Radio Ga Ga"







