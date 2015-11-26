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Extreme

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Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»



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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt вспомнил о живом выступлении, которое состоялось в 1992 году на концерте The Freddie Mercury Tribute на стадионе Уэмбли, в ходе него было исполнено попурри из песен группы QUEEN. Это мероприятие по праву считается одним из величайших в истории выступлений, посвящённых Фредди Меркьюри и QUEEN.

Bettencourt сказал:

«В этот день... 20 апреля 1992 года EXTREME были осчастливлены тем, что нас попросили отдать дань уважения единственному и неповторимому Фредди Меркьюри... Отбросив наше эго и нашу собственную музыку, и от чистого сердца, никого не уведомив, включая Brian'a, Roger'a и John'а, исполнили попурри из песен QUEEN, чтобы почтить память Фредди с 90 000 страстных фанатов QUEEN в доме, который построили QUEEN, на стадионе Уэмбли, во время прямой трансляции по телевидению и радио в 76 странах, когда более 1 миллиарда человек, которые хотели услышать крутейший рок-н-ролл, и были настроены на QUEEN.

20 апреля 1992 года был бы одним из величайших дней в моей жизни.

Мы будем любить тебя, Фредди... Всегда».

Сет-лист:

"Mustapha" 
"Bohemian Rhapsody" 
"Keep Yourself Alive" 
"I Want To Break Free" 
"Fat Bottomed Girls" 
"Bicycle Race"
"Another One Bites The Dust" 
"We Will Rock You" 
"Stone Cold Crazy" 
"Radio Ga Ga"

Guitarist NUNO BETTENCOURT Reflects On EXTREME's Iconic April 1992 Live Tribute To FREDDIE MERCURY And QUEEN -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


23 апр 2021, 12:05		Не, самый легендарный концерт квинов - этот 1985 год Live Aid
А трибьют концерт не считается


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