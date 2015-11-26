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EXTREME завершают работу над альбомом



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в недавнем разговоре с "Trunk Nation" подтвердил, что группа завершает работу над новым альбомом.



«Мы выбрали, полагаю, наши последние песни для альбома; всего их было 24-25 штук. И я знаю, что все длится довольно долго — даже несколько неловко, что все так затянулось, но мы выбрали нечто такое, что будет чуть более жесткой, тяжелой версией EXTREME и мне уже не терпится дождаться момента, когда вы все сможете это услышать. Pat'y еще нужно кое-что доделать, и я думаю — это самый умеренный вариант, новый альбом будет весной, где-то в марте-апреле. Так что я рассчитываю на подобное развитие событий».











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