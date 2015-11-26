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Extreme

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29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

30 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

22 сен 2016 : 		 Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME

20 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза EXTREME

13 сен 2016 : 		 У EXTREME есть 17 песен

26 июл 2016 : 		 Концертный релиз EXTREME выйдет осенью

24 апр 2016 : 		 Гитарист EXTREME почтил память Принса

4 июл 2015 : 		 Видео с выступления EXTREME

17 июн 2015 : 		 Гитарист EXTREME о версии их хита от JIMMY FALLON'a и JACK'a BLACK'a

20 май 2015 : 		 EXTREME начнут запись осенью

19 май 2015 : 		 EXTREME планируют съемку DVD

6 май 2015 : 		 JIMMY FALLON, JACK BLACK исполняют EXTREME

8 дек 2014 : 		 Переиздание EXTREME в январе

26 сен 2014 : 		 Видео племянницы гитариста EXTREME

24 июн 2014 : 		 EXTREME «должны доделать» новый альбом до конца этого года

27 апр 2014 : 		 Видео с выступления EXTREME

5 дек 2013 : 		 Гитарист EXTREME исполнил хит EXTREME в программе "Голос"

4 ноя 2013 : 		 Басист EXTREME собирает деньги на выпуск сольного альбома

23 май 2013 : 		 Гитарист EXTREME купил дом за 2,15 миллиона долларов

2 авг 2012 : 		 Гитарист EXTREME надеется начать работу над новым альбомом в этом году

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EXTREME завершают работу над альбомом



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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt в недавнем разговоре с "Trunk Nation" подтвердил, что группа завершает работу над новым альбомом.

«Мы выбрали, полагаю, наши последние песни для альбома; всего их было 24-25 штук. И я знаю, что все длится довольно долго — даже несколько неловко, что все так затянулось, но мы выбрали нечто такое, что будет чуть более жесткой, тяжелой версией EXTREME и мне уже не терпится дождаться момента, когда вы все сможете это услышать. Pat'y еще нужно кое-что доделать, и я думаю — это самый умеренный вариант, новый альбом будет весной, где-то в марте-апреле. Так что я рассчитываю на подобное развитие событий».



EXTREME Is Putting Finishing Touches On 'Harder' And 'Heavier' New Album, Says NUNO BETTENCOURT



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