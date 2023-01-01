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Гитарист EXTREME: «У нас есть ещё альбома три»



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Nuno Bettencourt в недавнем интервью рассказал о том, как создавался альбом "Six":

«Многие говорят, что запись альбома "Six" заняла 15 лет, конечно, за вычетом нескольких лет "Handmaid's tale" и пандемии. Но сам альбом, вероятно, если всё сложить, занял столько же времени, сколько занимает запись любого альбома. На запись альбома ушло не 15 лет. Просто у нас было, наверное, около трёх альбомов материала. Ребята постоянно приезжали в Лос-Анджелес, мы записывали несколько песен, потом сочиняли ещё одну или записывали ещё пару песен. Но я полагаю, что у нас всегда была некая планка, которую мы установили, которая довольно незамысловата: например, ты должен быть очень горд и очень рад поделиться своей музыкой с кем-либо, даже если это твой брат, член твоей семьи или Tom Morello, которого ты случайно знаешь. Как только у вас возникает чувство: "А вы бы исполнили эти песни перед своими сверстниками?", тогда вы понимаете, что у вас что-то есть и вы готовы к действиям. У нас не было такого чувства, я думаю, до 2017 или 2018 года, когда мы начали сочинять, работать над такими песнями, как "Rise"».

По словам Nuno, у него и его коллег по группе EXTREME было, наверное, около 30, 40, 50 треков для "Six":

«Но, как мне кажется, мы всегда работали так: у каждого из нас есть свои фавориты, у каждого из нас есть любимая басовая партия, соло или что-то ещё, но в итоге в альбом попадает не то, что изначально планировалось. Если есть три или четыре песни, борющиеся за одно место, а так обычно и бывает, и чаще всего это происходит под влиянием настроения, — если есть более тяжёлый трек, то обычно есть ещё два, три, четыре более тяжёлых трека, которые борются за это место. Но в конечном счёте мы решаем вопрос о фактической курации альбома так: дело не в том, что мы хотим видеть на нём, а в том, что мы не можем убрать из списка. Потому что от многих композиций мы фанатеем и говорим: "Ах, было бы здорово иметь этот трек или тот", но в итоге решаем: "Ладно, этот трек действительно нужен для альбома". Так что мы определённо ориентируемся на альбом в том смысле, что мы не сидим и не пишем синглы и не думаем: "Нам нужны три сингла или надо сделать четыре". Мы просто спрашиваем: "Каким будем открывать альбом?"»




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