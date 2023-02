сегодня



Гитарист EXTREME выступил с Рианной



Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt выступил с Рианной в перерыве главного спортивного события в США — Super Bowl.









NUNO!!!! The best part of #SuperBowl wasn’t the outcome or the party, or the refs or the props that hit or the commercials or even #Rhianna at halftime (close, though). But getting to see @nunobettencourt on stage for the biggest spectacle of the year takes the cake! \m/ pic.twitter.com/LiirWSnUeY







Rehearsals for the @rihanna #Superbowl #Halftime show & Nuno Bettencourt is there!! Yaaas!! #Guitar @ExtremeBand pic.twitter.com/Wl0xaqGh98





