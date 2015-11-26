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Extreme

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17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

30 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

22 сен 2016 : 		 Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME

20 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза EXTREME

13 сен 2016 : 		 У EXTREME есть 17 песен

26 июл 2016 : 		 Концертный релиз EXTREME выйдет осенью

24 апр 2016 : 		 Гитарист EXTREME почтил память Принса

4 июл 2015 : 		 Видео с выступления EXTREME

17 июн 2015 : 		 Гитарист EXTREME о версии их хита от JIMMY FALLON'a и JACK'a BLACK'a

20 май 2015 : 		 EXTREME начнут запись осенью

19 май 2015 : 		 EXTREME планируют съемку DVD
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У EXTREME готов новый альбом



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В рамках беседы с "Life In Six Strings" гитарист EXTREME Nuno Bettencourt подтвердил, что группа уже год как записала новую пластинку:

«Мы должны были выпустить всё в марте прошлого года, но сраная пандемия помешала планам. Мы обсуждали и обсуждали, фанаты каждый день держат меня за яйца на этот счёт: "Когда там альбом?" И это сложно объяснить — выпустить-то на раз-два — пустяк. Из серии: "Вот оно, идите на iTunes или Spotify". Но мы туровая группа, и у нас слегка древние подходы — мы выпускаем и играем эти темы для людей, мы хотим всё выпустить тогда, когда сможем всё это сыграть, пусть не сразу, но с небольшим промежутком. Мы хотим всё выпустить, вы послушаете, переварите и с радостью придёте на наши концерты, чтобы всё это услышать. Ну а с этой сраной пандемией мы не можем отправить этот грёбаный пирог в массы и насладиться им как следует».

EXTREME








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