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У EXTREME готов новый альбом



В рамках беседы с "Life In Six Strings" гитарист EXTREME Nuno Bettencourt подтвердил, что группа уже год как записала новую пластинку:



«Мы должны были выпустить всё в марте прошлого года, но сраная пандемия помешала планам. Мы обсуждали и обсуждали, фанаты каждый день держат меня за яйца на этот счёт: "Когда там альбом?" И это сложно объяснить — выпустить-то на раз-два — пустяк. Из серии: "Вот оно, идите на iTunes или Spotify". Но мы туровая группа, и у нас слегка древние подходы — мы выпускаем и играем эти темы для людей, мы хотим всё выпустить тогда, когда сможем всё это сыграть, пусть не сразу, но с небольшим промежутком. Мы хотим всё выпустить, вы послушаете, переварите и с радостью придёте на наши концерты, чтобы всё это услышать. Ну а с этой сраной пандемией мы не можем отправить этот грёбаный пирог в массы и насладиться им как следует».







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