Видео с выступления EXTREME



Видео с выступления EXTREME, которое состоялось восьмого августа в Santander Performing Arts Center, Reading, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. #REBEL

02. Decadence Dance

03. It ('s A Monster)

04. Rest In Peace

05. Hip Today

06. Teacher's Pet / Flesh 'N' Blood / Wind Me Up / Kid Ego

07. Play With Me

08. Tragic Comic / Hole Hearted

09. Other Side Of The Rainbow

10. Cupid's Dead

11. Am I Ever Gonna Change

12. Midnight Express

13. More Than Words

14. Banshee

15. Take Us Alive / That's All Right

16. Flight Of The Wounded Bumblebee / Get The Funk Out



Бис:



17. Small Town Beautiful / Song For Love

18. Rise







