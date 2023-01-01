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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
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Extreme

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1 июн 2023 : 		 Новая песня EXTREME

15 май 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

3 май 2023 : 		 Гитарист EXTREME сыграл новую песню

27 апр 2023 : 		 Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»

19 апр 2023 : 		 Новые клипы EXTREME

2 мар 2023 : 		 Новое видео EXTREME

14 фев 2023 : 		 Гитарист EXTREME выступил с Рианной

29 янв 2022 : 		 Гитарист EXTREME работает над двумя проектами

16 июл 2021 : 		 Гитарист EXTREME исполнил песню RADIOHEAD

14 июн 2021 : 		 EXTREME близки к подписанию контракта

23 апр 2021 : 		 Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»

17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME
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Новая песня EXTREME



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""Other Side Of The Rainbow", новая песня группы EXTREME, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Six", выход которого запланирован на девятое июня на earMUSIC.




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