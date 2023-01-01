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*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 15
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Extreme

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Новое видео группы EXTREME



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"Hurricane", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в последнюю студийную пластинку "Rise".

Трек-лист:

"Rise"
"#Rebel"
"Banshee"
"Other Side of the Rainbow"
"Small Town Beautiful"
"The Mask"
"Thicker Than Blood"
"Save Me"
"Hurricane"
"X Out"
"Beautiful Girls"
"Here's To The Losers"




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