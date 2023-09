сегодня



Гитарист EXTREME: «Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен»



В новом интервью австралийскому журналу May The Rock Be With You гитарист EXTREME Nuno Bettencourt рассказал о положительной реакции на последний альбом группы, получивший название "Six", в частности, на песню "Rise", в которой звучит соло гитариста, названное журналом Total Guitar «одним из лучших в ХХI веке»:



«Я думаю, что мы многому научились с этим альбомом. Реакция, на мой взгляд, не была типичной: "Отличный альбом" или "отличное соло". Я думаю, что она была более глубокой.



Это заставило меня понять, насколько мы все изголодались по рок-н-роллу. И когда я это говорю, я не имею в виду, что сейчас нет великих групп. Я имею в виду, что они есть даже в нашем поколении, когда у нас больше олдскульного подхода к созданию альбомов, не плейлистов, а альбома от начала до конца, когда можно надеть наушники и отправиться с альбомом в путешествие или поездку.



Я думаю, что рок-н-роллу не хватало мифологии. Это не только музыка, это и всё остальное. Это костюмы участников группы. Это то, насколько страстными они бывают. Когда смотришь, как гитарист играет соло на видео, ты слышишь это, но ты также чувствуешь его страсть.



Если говорить о жанре, в котором мы работаем, в нем мало что происходит, хотя я вроде как один из последних, кто творчески играет в этом простом пентатоническом мире... Сейчас я вижу так много гитаристов, что я даже не знаю, что они, чёрт возьми, делают. Они смешивают жанры и всё чересчур усложняют, в отличие от того, что делали LED ZEPPELIN, QUEEN, VAN HALEN, AEROSMITH... Да, мы иногда играем баррэ-аккорды, и ничего страшного. И соло находятся в пределах этой сольной реальности. И я думаю, что там, в этом маленьком мире рок-н-ролла, который на самом деле не сложен, можно быть творческим... Я использую слово "простота".



Я всегда считал, что рок-н-ролл не особо сложен. Рок, поп, регги — всё это с тех пор, как я себя помню, имеет одинаковые аранжировки. Это куплет, припев, ещё один куплет, припев, мостик, мы делаем соло, потом возвращаемся обратно, и выдаем финальный припев. Но всех исполнителей друг от друга отличало то, что даже если эти аранжировки были простыми, песни были довольно простыми, мелодии были довольно простыми, но когда вы внимательно слушали их снова, то можно было обнаружить комплексные наслоения, которые отличали QUEEN от LED ZEPPELIN. Даже в пределах этой стандартной простоты, были сложные тексты, сложные гармонии, сложные гитарные соло, сложный ритм... Но всё это было сделано в рамках поп-музыки. И я думаю, что это очень тяжело. Я думаю, что легче написать поп-песню, но сделать глубокую, комплексную версию этой песни, которая сможет жить десятилетиями, и люди смогут возвращаться к ней и заново открывать для себя звуки и обнаруживать моменты, которые они пропустили в первый раз, — вот искусство, которого, я думаю, сейчас немного не хватает, в том смысле, что я думаю, что это может зацепить людей по-настоящему».







