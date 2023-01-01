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Гитарист EXTREME: «Успех альбома закономерен»



Nuno Bettencourt в недавней беседе обсудил успех последнего студийного альбома "Six", который с продажами в размере 12 500 экземпляров попал на десятую строчку чартов Billboard — до этого в десятку группа последний раз попадала в 1992 году:



«Я бы поставил наш альбом против любого другого, я чувствую себя настолько уверенно. И я уверен, что сам альбом — неважно, я или EXTREME — если бы я услышал этот альбом и это были не мы, я бы подумал так же, как я думаю об этом альбоме сейчас. Я считаю, что ему там самое место. Я уверен, что это качественно сделанный альбом. Я знаю, что в нём есть нужные композиции. Я знаю, что музыкальность, сыгранность и гитарная игра на высоте. Но самое главное — в нём есть то, с чем люди обретают незримую связь — это мифология рок-н-ролла. И этого так не хватает в гитарной музыке...



Когда люди видят гитариста из группы, где есть правильные аранжировки, хорошие клипы, то это почти как... Они говорят, что это очень свежо, но для нас всё было как возвращение к корням. Всё это скорее напоминание, чем открытие чего-то нового; это показатель, что вы ещё можете быть страстными, обладать внутренним огнём и заниматься музыкой. Люди это чувствуют и дают нам знак — они изголодались по подобному рок-н-роллу!»







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