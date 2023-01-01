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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 17
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
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Extreme

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1 сен 2023 : 		 Новое видео EXTREME

27 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

25 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

23 авг 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

22 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

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15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых
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Новое видео EXTREME



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"Here's To The Losers", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в последнюю студийную пластинку "Rise".

Трек-лист:

"Rise"
"#Rebel"
"Banshee"
"Other Side of the Rainbow"
"Small Town Beautiful"
"The Mask"
"Thicker Than Blood"
"Save Me"
"Hurricane"
"X Out"
"Beautiful Girls"
"Here's To The Losers"

EXTREME Release Static Video For New Song "Here's To The Losers"




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