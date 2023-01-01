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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
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Extreme

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Гитарист EXTREME: «Место Эдди никто не займет»



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Nuno Bettencourt в интервью Made In Metal поделился своими мыслями о том, что его называют преемником Van Halen:

«Я думаю, что когда кто-то вроде Эдварда так сильно меняет гитарную игру, я не уверен, что кто-то — ни я, ни кто-либо другой — сможет занять этот трон. Но для таких парней, как я, на которых он оказал влияние, лучшее, что мы можем сделать, — это сохранить огонь, сохранить гитарную игру и, надеюсь, передать ее другим поколениям. Мы определенно не хотим, чтобы гитаристы ушли в прошлое, и хотим, чтобы люди продолжали вдохновлять молодые поколения на творчество. Поэтому я надеюсь, что по крайней мере это то, что я могу сделать — в интересах Эдди Ван Халена».

Далее Nuno отметил, что Эдди оказал огромное влияние на его исполнительскую деятельность:

«Я бы не играл так, как играю, если бы не Эдвард Ван Хален. Я бы не играл так, как играю, если бы не Brian May или Jimmy Page, или Рэнди Роадс, или Neal Schon, или Elliot Easton из THE CARS. Есть множество гитаристов, которые составляют часть твоей сущности. Steve Lukather, Steve Vai, Yngwie Malmsteen — все они оказали на тебя влияние».




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