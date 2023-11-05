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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 32
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Новое видео KING DIAMOND 22
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*

Extreme

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16 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

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18 июн 2023 : 		 Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов

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Гитарист EXTREME продает дом



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По сообщению Robb Report, гитарист EXTREME Nuno Bettencourt выставил на продажу свой дом в Калифорнии за почти четыре миллиона долларов. В 2013 он прикупил этот объект за 2.1 миллиона.

Extreme Guitarist Nuno Bettencourt Strums out of Viewtastic Hollywood Hills Retreat https://t.co/6GRqDsWali via @RobbReport






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5 ноя 2023
O
Old Nothing
Так Нуно мильонер, оказывается?
5 ноя 2023
M
Mateas89
Old Nothing, а с чего б ему не быть? Мало того, чтона первых двух альбомах Extreme они, скорее всего, до сих пор зарабатывают, так он еще и туровый гитарист/композитор для Рианны. Плюс еще и свой медиа продакшн основал.

Так что с деньгами у него все очень и очень хорошо)

просмотров: 392

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