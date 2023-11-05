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Гитарист EXTREME продает дом



По сообщению Robb Report, гитарист EXTREME Nuno Bettencourt выставил на продажу свой дом в Калифорнии за почти четыре миллиона долларов. В 2013 он прикупил этот объект за 2.1 миллиона.









Extreme Guitarist Nuno Bettencourt Strums out of Viewtastic Hollywood Hills Retreat https://t.co/6GRqDsWali via @RobbReport





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