18 июн 2023



Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов



Nuno Bettencourt в недавней беседе объяснил, почему группа довольно редко выпускает студийные альбомы:



«Если выходит альбом или музыка, значит, на это есть причина, и обычно для меня это хорошая причина. Так что это фактически означает, что мы написали что-то, что, по моему мнению, стоит того, чтобы этим поделиться... Есть причина, по которой мы не выпускаем много альбомов, поскольку должно возникнуть чувство восхищения. Я сказал Gary [Cherone, вокалист EXTREME] в очень раннем возрасте, что я не хочу выпускать музыку ради музыки. В финансовом плане это, наверное, не самое разумное решение для группы, потому что каждый раз, когда ты выпускаешь альбом, ты зарабатываешь деньги, получаешь авансы, гастролируешь по миру. Но нужно, чтобы это было нечто, чем вы по-настоящему гордитесь. И я подразумеваю, что альбом должен быть удачным ещё до его выхода, — это значит, что вы им очень гордитесь. Вы в восторге и спокойно укладываетесь спать. Независимо от того, ненавидят его все или любят, для Вас это ничего не меняет. Всегда бонус, если им он нравится. Но в конце концов нет ничего хуже, чем когда людям нравится то, что ты делаешь, если изначально тебе не нравилось то, что ты создал».







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