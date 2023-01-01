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*Новая песня BLUT AUS NORD 39
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Extreme

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18 июн 2023 : 		 Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов

15 июн 2023 : 		 MATEUS ASATO присоединился на сцене к EXTREME

1 июн 2023 : 		 Новая песня EXTREME

15 май 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

3 май 2023 : 		 Гитарист EXTREME сыграл новую песню

27 апр 2023 : 		 Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»

19 апр 2023 : 		 Новые клипы EXTREME

2 мар 2023 : 		 Новое видео EXTREME

14 фев 2023 : 		 Гитарист EXTREME выступил с Рианной

29 янв 2022 : 		 Гитарист EXTREME работает над двумя проектами

16 июл 2021 : 		 Гитарист EXTREME исполнил песню RADIOHEAD

14 июн 2021 : 		 EXTREME близки к подписанию контракта

23 апр 2021 : 		 Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»

17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME
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|||| 18 июн 2023

Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов



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Nuno Bettencourt в недавней беседе объяснил, почему группа довольно редко выпускает студийные альбомы:

«Если выходит альбом или музыка, значит, на это есть причина, и обычно для меня это хорошая причина. Так что это фактически означает, что мы написали что-то, что, по моему мнению, стоит того, чтобы этим поделиться... Есть причина, по которой мы не выпускаем много альбомов, поскольку должно возникнуть чувство восхищения. Я сказал Gary [Cherone, вокалист EXTREME] в очень раннем возрасте, что я не хочу выпускать музыку ради музыки. В финансовом плане это, наверное, не самое разумное решение для группы, потому что каждый раз, когда ты выпускаешь альбом, ты зарабатываешь деньги, получаешь авансы, гастролируешь по миру. Но нужно, чтобы это было нечто, чем вы по-настоящему гордитесь. И я подразумеваю, что альбом должен быть удачным ещё до его выхода, — это значит, что вы им очень гордитесь. Вы в восторге и спокойно укладываетесь спать. Независимо от того, ненавидят его все или любят, для Вас это ничего не меняет. Всегда бонус, если им он нравится. Но в конце концов нет ничего хуже, чем когда людям нравится то, что ты делаешь, если изначально тебе не нравилось то, что ты создал».




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