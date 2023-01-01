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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Extreme

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Гитарист EXTREME: «Мне бы следовало завалить»



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Nuno Bettencourt продолжает сдавать назад после недавних слов о том, что SLASH'y не хватит умений сыграть песни Рианны. Гитарист выпустил новое видео, в котором сказал:

«Это Nuno. Просто короткое, небольшое сообщение. Послушайте, люди говорят, что между мной и Richard'ом Fortus'ом произошла размолвка, и комментарии, которые я сделал, и пост, который он сделал, и то дерьмо, которое я сказал о выступлении с Рианной, это просто смешно. Я не из таких. Я не хочу быть тем самым типом. Меня не интересует подобное дерьмо. Меня от этого тошнит. Последняя капля — я только пришёл домой и вижу, что сраный (Justin) Hawkins [из THE DARKNESS], бл$$ь, пилит отдельный эпизод [на своём YouTube-канале] и расшифровывает, кто что сказал. Это просто смешно. В итоге я сам виноват. Я должен держать свой рот на замке.

Мне задали вопрос о Рианне, и мой ответ был нелепым — абсолютно нелепым. Я беру на себя всю ответственность за него, говоря о том, что мне было трудно играть с ней, и как трудно людям играть в разных стилях. Я пытался донести свою точку зрения, и это в какой-то степени обернулось против меня.

Я много работаю с прессой, и время от времени я говорю глупости. Мне задают глупые вопросы. Так что теперь я буду придерживаться только EXTREME, придерживаться того, что я знаю, придерживаться того, что я делаю на гитаре, и того, что я делаю для EXTREME. Тогда никто не сможет придраться ко мне, обидеться и сделать замечания. Не спрашивайте меня ни о ком другом. Не спрашивайте меня о грёбаной Рианне. Не спрашивайте меня о Slash'e, GUNS или Richard'е Fortus'e, перед которым я должен извиниться,

Richard, прости, брат. Это просто смешно. Ты имел полное право защищать своего брата. И даже если это было в лёгкой форме или как бы там ни было, ты прав. Я не люблю обижать людей. Мне не нравится говорить о ком-то плохо. И это всё исходит от меня, от нелепого интервью Planet Rock, когда кто-то спросил меня о Рианне, как я сказал, что мне нужно было завалить, — знаете, говорить о том, как это было трудно. У меня есть свои причины, почему я сказал то, что сказал, в смысле того, что это значит для меня — играть во всех этих разных стилистиках, но, очевидно, это прозвучало очень высокомерно, это прозвучало очень оскорбительно. Людям нравится такое дерьмо, они питаются им, и всё это создаёт плохие эмоции для всех в нашем сообществе, в сообществе гитаристов, хотя в конце концов на самом деле я очень уважаю всех. У каждого есть своя дорожка, и у каждого есть своё место для того, что он делает. Слышал ли я раньше игру Richard'а, а я не слышал, но это не даёт мне права делать такое замечание, что я не слышал ни одной ноты, которую он сыграл за всю мою жизнь, хотя это правда. Но это я разозлился, и я думаю, что я просто разозлился в целом, что вообще затеял этот бред. Так что ещё раз приношу извинения Richard'у. Он, безусловно, отличный гитарист. Он играет с GUNS. Он должен быть потрясающим. А все остальные, кто любит такое сочное дерьмо, идите нахрен и занимайтесь своими делами, а я буду заниматься своими делами и держать это дерьмо при себе, как бы я ни относился к тому, как сложно кому-либо играть что-либо. Но, как я уже сказал, все, кто знает меня в гитарном сообществе подтвердят, что я очень уважаю всех, с кем я играю, но сейчас я реально нарушил границы дозволенного. И это не нелепое извинение в том смысле, что я отступаю от своих слов. Я действительно вернулся и прочитал, что я на самом деле ответил, и это было чертовски глупо, и я сделал это слишком самоуверенно для того разговора. С моей стороны было очень глупо даже упоминать об этом, и особенно о Slash'e. То есть я даже не знаю, почему вообще имя Slash'a прозвучало из моих уст, кроме того, что я просто использовал его в качестве примера того, как мы, рок-гитаристы, порой играем в каких-то разных стилистиках.

В остальном люблю вас всех, шлю вас всех на йух, если вы понимаете, о чём я. А если честно, чувак, это просто смешно. Давайте прекратим это дерьмо. Я надеюсь, что скоро мы выпьем с Richard'ом пива и просто посмеёмся над происходящим, потому что это просто глупо. Это просто смешно. Мы все великие музыканты, и нет никакой необходимости в том, чтобы кто-то спорил из-за таких глупостей. Я отреагировал как-то резко, потому что, наверное, понял, каким тупицей я был, сказав то, что сказал о Slash'e и выступлении с Рианной.

Вот и всё. Пока я не наговорил лишнего и не сказал того, чего не хотел бы говорить, я собираюсь свалить отсюда. Но мне не терпится увидеть вас всех на концертах. Да благословит всех Господь. Мир. Увидимся!»




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