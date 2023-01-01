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*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 105
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 29
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
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Extreme

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22 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

16 авг 2023 : 		 Новое видео EXTREME

13 авг 2023 : 		 Видео с выступления EXTREME

31 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Мне бы следовало завалить»

28 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME о подкладках: «Не нравится — иди на...»

26 июл 2023 : 		 Новое видео EXTREME

6 июл 2023 : 		 Гитарист EXTREME: «Успех альбома закономерен»

18 июн 2023 : 		 Гитарист EXTREME — о малом количестве альбомов

15 июн 2023 : 		 MATEUS ASATO присоединился на сцене к EXTREME

1 июн 2023 : 		 Новая песня EXTREME

15 май 2023 : 		 Видео полного выступления EXTREME

3 май 2023 : 		 Гитарист EXTREME сыграл новую песню

27 апр 2023 : 		 Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»

19 апр 2023 : 		 Новые клипы EXTREME

2 мар 2023 : 		 Новое видео EXTREME

14 фев 2023 : 		 Гитарист EXTREME выступил с Рианной

29 янв 2022 : 		 Гитарист EXTREME работает над двумя проектами

16 июл 2021 : 		 Гитарист EXTREME исполнил песню RADIOHEAD

14 июн 2021 : 		 EXTREME близки к подписанию контракта

23 апр 2021 : 		 Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»

17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом
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|||| 22 авг 2023

Новое видео EXTREME



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"Save Me", новое видео группы EXTREME, доступно для просмотра ниже. Эта песня вошла в последнюю студийную пластинку Rise:

"Rise"
"#Rebel"
"Banshee"
"Other Side of the Rainbow"
"Small Town Beautiful"
"The Mask"
"Thicker Than Blood"
"Save Me"
"Hurricane"
"X Out"
"Beautiful Girls"
"Here's To The Losers"

EXTREME Share Static Video For New Song




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