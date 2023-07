сегодня



Гитарист EXTREME о подкладках: «Не нравится — иди на...»



Nuno Bettencourt в разговоре с Jordi Pinyol вставил свои пару центов по вопросу использования записанной музыки на живых выступлениях:



«Слушайте, я всегда думаю, что когда мы пытаемся играть вживую... Это похоже на дилемму, которая возникла у нас, когда мы записали духовые на "Pornograffitti". Вы спрашиваете себя, что делать? Там есть духовые в трёх или четырех песнях. А потом мы сделали "III Sides [To Every Story]" и взяли с собой в тур духовую секцию. Но даже сейчас мы играем некоторые из этих песен, и приходится делать выбор. Ты понимаешь, что, конечно, эти песни круты и без духовых... Но в последнее время мы решили: "К чёрту всё. Играем с кликом. Давайте сделаем так, чтобы духовые возбуждали".



У меня нет проблем с любой группой — мне плевать, акустическая она, рок, панк, да что угодно — вы можете делать всё что вам заблагорассудится. Хочешь вставить духовые — вставляй духовые. Хочешь вставить партии на синтезаторе — вставляй партии на синтезаторе. Люди критикуют группы за то, что они делают такие вещи. Я говорю им, чтобы они шли в жопу, потому что это не ваш грёбаный выбор. Не нравится? Не ходите на эту грёбаную группу. Но это не неправильно, и это не правильно. Артист может делать всё что хочет, когда хочет, бл$$ь. Кто ты, бл$$ь, такой, чтобы говорить ему, что он может или не может делать? Теперь, учитывая это, у вас есть выбор: купить билет на концерт или нет, или не слушать альбом. Или... Я провожу черту, когда кто-то делает что-то или притворяется, что делает это. Это совсем другое дело. Если мы сидим там... Например, я использую клик-трек на "Flight Of The Wounded Bumble Bee"... Это клик-трек. Вы можете сказать мне, что это чушь, но Kevin's [Figueiredo, барабанщик EXTREME] не будет притворяться, что он играет в этот момент. То же самое с "Midnight Express". Мне не нравится, когда люди притворяются, что делают что-то, или делают вид, что поют, или делают вид, что играют на духовых, а на самом деле этого нет. Это меня не устраивает, потому что тогда ты обманываешь аудиторию; ты больше не выступаешь. Поэтому я считаю, что мне плевать, если в группе 90 процентов звука — это электроника, всё это секвенсировано, и это 90 процентов звука, но у них нет гитариста, и гитара идёт через запись. Но если парни на сцене симулируют, я считаю, что это нечестно, и это не круто. Делайте это, если хотите, но дело публики — оставаться или не оставаться.



Для меня самое хорошее в рок-н-ролле, в музыке — это то, что здесь нет никаких чёртовых правил, просто нет правил. Люди могут критиковать, и это их право — иметь своё мнение, а журналисты могут делать обзоры концертов — нет проблем; у каждого есть своё мнение, и я это уважаю. Но когда кто-то говорит мне как артисту, что я должен и не должен делать, что я не должен делать этого, и что в песнях не должно быть духовых... Я хочу сказать тебе одно слово: иди в жопу. Нет — "иди на йух"; три слова. Извини. Я бросил школу. Иди на йух. Тебе не нравится, что я делаю? Не покупай этот грёбаный альбом. Тебе не нравится, что я делаю? Не покупай билет. Мне побую, что ты обо мне думаешь. Мне насрать».







