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Гитарист EXTREME работает над двумя проектами



Nuno Bettencourt сообщил о том, что работает сразу над двумя проектами:



«Итак, новые музыкальные анонсы! Я начинаю новое и захватывающее путешествие. Я работаю над двумя отдельными сольными проектами. В рамках одного из них у меня уже написан и записан полноценный альбом, для которого я собираюсь создать новую удивительную группу.



Я веду поиск по всему миру невероятного вокалиста/фронтмена, потрясающей ритм-секции с убийственным бас-гитаристом и барабанщиком, которые могут работать вместе и петь.



Пожалуйста, присылайте на[email protected] видео, в котором вы зажигаете на сцене, и любое музыкальное выступление на вашем инструменте или в качестве фронтмена, выступающего вживую. Покажите мне, на что вы способны.



"Мой второй проект — ТОЛЬКО Я, хахаха... действительно сольный и настоящий отход в музыкальном плане... что-то вроде SCHIZOPHONIC part 2 для тех, кто в курсе.



Так хочется поделиться новой музыкой!»













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