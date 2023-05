сегодня



Видео полного выступления EXTREME



Видео полного выступления EXTREME, которое состоялось третьего мая в рамках Monsters Of Rock Cruise, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"#Rebel" (live debut)

"Decadence Dance"

"Li'l Jack Horny"

"Rise"

"Play With Me"

"Midnight Express"

"More Than Words"

"Cupid's Dead"

"Am I Ever Gonna Change"

"Hole Hearted"

"Flight Of The Wounded Bumblebee"

"Get The Funk Out"







