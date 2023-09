сегодня



Видео полного выступления EXTREME, которое состоялось 19 сентября в Yokohama, Japan, доступно для просмотра ниже:



"It ('s a Monster)"

"Decadence Dance"

"#Rebel"

"Rest in Peace"

"Hip Today"

"Teacher's Pet / Flesh 'n' Blood / Wind Me Up / Kid Ego"

"Play With Me"

"Other Side Of Midnight"

"Hole Hearted"

"Cupid's Dead"

"Am I Ever Gonna Change"

"Midnight Express"

"More Than Words"

"Banshee"

"Take Us Alive"

"Flight of the Wounded Bumblebee"

"Get the Funk Out"

"Small Town Beautiful / Song for Love"

"Rise"







