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Extreme

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14 июн 2021 : 		 EXTREME близки к подписанию контракта

23 апр 2021 : 		 Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»

17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

30 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

22 сен 2016 : 		 Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME

20 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза EXTREME

13 сен 2016 : 		 У EXTREME есть 17 песен

26 июл 2016 : 		 Концертный релиз EXTREME выйдет осенью

24 апр 2016 : 		 Гитарист EXTREME почтил память Принса

4 июл 2015 : 		 Видео с выступления EXTREME

17 июн 2015 : 		 Гитарист EXTREME о версии их хита от JIMMY FALLON'a и JACK'a BLACK'a
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EXTREME близки к подписанию контракта



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Гитарист EXTREME Nuno Bettencourt девятого июня на своей странице в Facebook сообщил о том, что группа близка к подписанию контракта на издание нового альбома, после чего собирается в турне.

EXTREME Is Close To Signing Record Deal For Release Of New Album



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