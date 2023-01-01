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Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»



В рамках недавнего разговора с "The Chuck Shute Podcast" вокалист EXTREME Gary Cherone рассказал, как он справляется с онлайн-критикой:



«Я был в VAN HALEN, так что нет ничего, что мне уже может причинить боль или задеть. Не только на этот счёт — просто может получиться, что ты всю свою жизнь можешь зацикливаться на этом.



Это так забавно, и в этом есть и моя вина — уверен, что и с другими то же самое — вы можете получить сотню комплиментов, но один негативный момент вы запомните надолго.



Ты взрослеешь, становишься достаточно взрослым, чтобы не рисовать картину и не выставлять её на всеобщее обозрение, если не хочешь критики. Кому-то это понравится, кому-то нет. Не всем понравится EXTREME, и если это заденет мои чувства, я не скажу: "Ладно, я ухожу. Я пойду домой и не буду больше играть". Такого не случится».







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