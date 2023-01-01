Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 39
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 20
*Новое видео METALLICA 15
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*BEHEMOTH получили польский Грэмии 13
*ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHO... 12
*DOYLE — о веганстве 11
*Новое видео OBITUARY 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 39
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 20
*Новое видео METALLICA 15
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
[= ||| все новости группы



*

Extreme

*



27 апр 2023 : 		 Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»

19 апр 2023 : 		 Новые клипы EXTREME

2 мар 2023 : 		 Новое видео EXTREME

14 фев 2023 : 		 Гитарист EXTREME выступил с Рианной

29 янв 2022 : 		 Гитарист EXTREME работает над двумя проектами

16 июл 2021 : 		 Гитарист EXTREME исполнил песню RADIOHEAD

14 июн 2021 : 		 EXTREME близки к подписанию контракта

23 апр 2021 : 		 Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»

17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

30 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

22 сен 2016 : 		 Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист EXTREME — о критике: «Я был в VAN HALEN, так что...»



zoom
В рамках недавнего разговора с "The Chuck Shute Podcast" вокалист EXTREME Gary Cherone рассказал, как он справляется с онлайн-критикой:

«Я был в VAN HALEN, так что нет ничего, что мне уже может причинить боль или задеть. Не только на этот счёт — просто может получиться, что ты всю свою жизнь можешь зацикливаться на этом.

Это так забавно, и в этом есть и моя вина — уверен, что и с другими то же самое — вы можете получить сотню комплиментов, но один негативный момент вы запомните надолго.

Ты взрослеешь, становишься достаточно взрослым, чтобы не рисовать картину и не выставлять её на всеобщее обозрение, если не хочешь критики. Кому-то это понравится, кому-то нет. Не всем понравится EXTREME, и если это заденет мои чувства, я не скажу: "Ладно, я ухожу. Я пойду домой и не буду больше играть". Такого не случится».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 540

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом