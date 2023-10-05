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Extreme

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|||| 5 окт 2023

Гитарист EXTREME даёт совет молодым



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У Nuno Bettencourt'a в рамках беседы с Sweetwater спросили, какой он мог бы дать совет молодым, на что он ответил:

«Советовать трудно, потому что совет — это указание делать то-то и то-то, а на самом деле речь идёт о чувствах. Речь идёт о переживаниях. Вы понимаете, о чём я? Дело не в том, чтобы взять в руки гитару и играть. Это может сделать каждый. Мы все это делаем... Играть на гитаре — это весело. Это занятие всегда будет весёлым. Даже если вы занимаетесь этим в качестве хобби или типа того, в конце концов дело всегда будет в страсти к игре. Она и будет проявляться. Это и будет настоящим. Если вы хотите выучить какую-то мелодию просто ради того, чтобы уметь её играть, быть может, в качестве хобби, то это тоже замечательно. У вас может быть страсть к участию в кавер-группе, но я считаю, что именно любовь, которую вы испытываете к музыке, делает вас... я не знаю, как это назвать. Она даёт вам драйв и страсть, чтобы продолжать заниматься творчеством. Как только вы теряете эту любовь, это становится для вас работой или превращается в нечто ужасное. Тогда зачем вообще брать в руки гитару? За этим должна стоять любовь, что бы это ни было. Вы можете сыграть три аккорда. AC/DC — идеальный пример минималистичного подхода ко всему, но всё же... Это одна из самых "простых" музыкальных тем, которую можно сыграть, благодаря их композиции и открытым аккордам, но в этой музыке есть страсть, есть драйв, есть ярость, есть грув и есть некто, кому не всё равно, кто что-то значит, кто хочет что-то сказать.

В конце концов, я думаю, что для молодых или более взрослых музыкантов важно не то, что думают другие, это не Олимпиада, на которой их оценивают или судят. Когда-то давно я понял, что можно смотреть группы, которые, как тебе казалось, тебе не понравятся, а потом ты смотришь, как они играют, чувствуешь, что они делают, и становишься их фанатом, потому что они вызывают у тебя какие-то чувства... Так что да, есть техническая сторона, но эмоциональная сторона для меня гораздо важнее в музыке, чем аккорды, ноты и тому подобное. Всегда важно, что вы при этом чувствуете, вызывает ли ваша музыка эмоции».




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5 окт 2023
M
Mateas89
Богатые говорят, что деньги не главное, красивые говорят, что внешность не главное, шреддеры говорят, что техника не главное))

Шутки шутками, но Нуно дело говорит - самое главное, это чувства и то, какой отклик музыка находит у каждого в душе, будь то три аккорда или Тосин Абаси с Майклом Анджелом Батио.

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