Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
*TESTAMENT нашли нового барабанщика 11
*Новое видео METALLICA 11
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
[= ||| все новости группы



*

Extreme

*



19 апр 2023 : 		 Новые клипы EXTREME

2 мар 2023 : 		 Новое видео EXTREME

14 фев 2023 : 		 Гитарист EXTREME выступил с Рианной

29 янв 2022 : 		 Гитарист EXTREME работает над двумя проектами

16 июл 2021 : 		 Гитарист EXTREME исполнил песню RADIOHEAD

14 июн 2021 : 		 EXTREME близки к подписанию контракта

23 апр 2021 : 		 Гитарист NUNO BETTENCOURT — о концерте, посвящённом Фредди Меркьюри и QUEEN: «Это один из величайших дней в моей жизни»

17 мар 2021 : 		 У EXTREME готов новый альбом

15 авг 2020 : 		 Гитарист EXTREME — о своих первых

13 апр 2020 : 		 Вокалист EXTREME/Ex-VAN HALEN исполняет кавер-версию Кайне Уэста

28 фев 2020 : 		 Альбом EXTREME почти готов

4 июл 2019 : 		 Видео с выступления EXTREME

29 ноя 2018 : 		 EXTREME завершают работу над альбомом

11 дек 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

23 ноя 2017 : 		 Видео с выступления EXTREME

26 июн 2017 : 		 NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, DEVIN TOWNSEND And GRACE POTTER исполняют EXTREME

31 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»

29 янв 2017 : 		 Гитарист EXTREME о дате выхода нового альбома

30 ноя 2016 : 		 GARY CHERONE о том, как исполнение "Pornograffitti" повлияло на новый альбом EXTREME

21 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

14 окт 2016 : 		 Вокалист EXTREME: «До выхода альбома давать новые концерты неинтересно»

9 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

4 окт 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

30 сен 2016 : 		 Фрагмент нового DVD EXTREME

22 сен 2016 : 		 Хакеры разместили фото обнажённого гитариста EXTREME

20 сен 2016 : 		 Трейлер нового релиза EXTREME
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новые клипы EXTREME



zoom
"Banshee" и "#Rebel", два новых видео EXTREME, доступны для просмотра ниже. Эти треки будут включены в новую работу Six, выход которой намечен на девятое июня на earMUSIC.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 76

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом