Обновлённое видео BRIAN MAY



BRIAN MAY по случаю перевыпуска дебютного альбома "Back To The Light" представил обновлённую версию клипа на "Too Much Love Will Kill You".



Оригинально выпущенный 24 августа 1992 года, хит Brian'a достиг пятой строчки в британских чартах. Перед выпуском May представил его перед 72 000 человек на Уэмбли на концерте памяти Фредди Меркьюри, что, быть может, только укрепило неразбериху вокруг этого трека.



Представляя эту песню на сцене, May сказал:



«Моё оправдание тому, что я её пою, состоит в том, что это, я полагаю, лучшее, что я могу предложить».



Его оправданием для исполнения песни не было, как часто думают, то, что он написал песню о легендарном певце QUEEN Фредди Меркьюри, который скончался в 1991 году. Сама песня относится к 1986–1987 годам, когда Brian написал её с двумя друзьями, авторами песен Элизабет Ламерс и Фрэнком Маскером. В то время May находился в Лос-Анджелесе, «далеко от дома» и в «душевном смятении», пытаясь найти разрядку после периода глубоких личных потрясений.



Brian объяснил:



«"Too Much Love Will Kill You" — это большая, длинная история, и версия, которую вы услышали на "Back To The Light", является оригинальной. В ней есть оригинальные клавишные, партии которых я сыграл, когда мы писали песню. Мы с Фрэнком Маскером и его подругой в то время были в одной комнате, и это было похоже на сеанс терапии для меня. Я просто изливал все эти слова, потому что чувствовал себя как в ловушке. Я был в таком состоянии, из которого невозможно выбраться. Всё, что я мог делать, это писать об этом. Это единственная песня, которую я написал за тот период, наверное, за девять месяцев или год».



Рассказывая об этом, Brian всё поставил на карту: «Боль сведёт тебя с ума», — поёт он. И хотя его тексты связаны с определённым периодом его жизни, именно эта особая честность придаёт им универсальную силу. Конечно, для самого Brian'а эти слова сохраняют свой резонанс и спустя годы.



«То, с чем я борюсь, всё ещё здесь. "Too Much Love Will Kill You" — это хроника того, что на самом деле похоронено глубоко внутри меня. Каждое слово в ней, когда я слушаю её сейчас, каждое слово имеет для меня значение. Каждое слово, которое я всё ещё разделяю. Это именно то, какой я внутри. Я говорю "есть" в настоящем времени, потому что я осознал, что не так уж сильно изменился. Это единственная возможность в моей жизни рассказать всё так, как я это вижу. В каком-то смысле это самая важная песня из всех написанных мной, потому что она является для меня итогом жизненного пути».



Индивидуальная сила песни в значительной степени обусловлена сдержанностью аранжировки в исполнении музыканта. Как он сам признавал, песня, настолько пропитанная личными страданиями, должна быть верна голосу её создателя, без излишних приукрашиваний:



«Версия, которую я сделал, привязана к источнику. В ней нет ничего, что не говорило бы об эмоциях оригинала. В оригинале нет момента, когда вступают барабаны и всё становится масштабным. Этого никогда не произойдёт. Всё очень осторожно и деликатно. А грубые эмоции того, как я её пою, — это то, что я ощущаю. Я написал её, я её прочувствовал».



И все же Brian знал и понимал, что слушатели тоже это чувствуют. Многие поклонники QUEEN восприняли её близко к сердцу как песню, связанную с Фредди. Тем временем и сами QUEEN приняли её близко к сердцу. В 1989 году была записана расширенная версия с вокалом Фредди, которая впоследствии появилась на "Made In Heaven", альбоме QUEEN, завершённом после смерти Фредди и выпущенном в 1995 году. Выпущенная в качестве сингла в следующем году, запись QUEEN принесла нежной исповеди May'я награду Ivor Novello за лучшую музыкальную и лирическую песню, что свидетельствует о неизменной силе композиции, которая достаточно велика, чтобы выйти за рамки своих истоков и встать на ноги.



«Мне понравилось работать с Фредди над вокалом. Мы понимали, что песня становится чем-то иным, и она подразумевает что-то другое. Мы все знали об этом. Мы знали, что дни Фредди, вероятно, уже сочтены, если только не случится чудо. Поэтому песня стала восприниматься как нечто другое. И мы не уклонились от того, чтобы сделать её очень масштабной, очень похожей на QUEEN. И мне это нравится.



Но если вы хотите услышать то, что было вложено в песню изначально, кровью, потом и слезами моей жизни, то это именно эта версия».



Трек-лист:



Back To The Light



"The Dark"

"Back To The Light"

"Love Token"

"Resurrection"

"Too Much Love Will Kill You"

"Driven By You"

"Nothin’ But Blue"

"I’m Scared"

"Last Horizon"

"Let Your Heart Rule Your Head"

"Just One Life"

"Rollin’ Over"



- Produced by Brian May.

- Co-produced and engineered by Justin Shirley-Smith.

- All vocals, backing vocals, guitars, keyboards and anything else around – by Brian May unless otherwise stated.



Out Of The Light



"Nothin’ But Blue" - Guitar Version

"Too Much Love Will Kill You" – Guitar Version

"Just One Life" – Guitar Version

"Driven By You Two"

"Driven By You" – Ford Ad Version

"Tie Your Mother Down" (Featuring Slash) - Live on the Tonight Show with Jay Leno, 5th April 1993

"Too Much Love Will Kill You" - Live at the Palace Theatre, Los Angeles, 6th April 1993

"’39 / Let Your Heart Rule Your Head" - Live at the Brixton Academy, 15th June 1993

"Last Horizon" - Live at the Brixton Academy, 15th June 1993

"We Will Rock You" - Live at the Brixton Academy 15 June 1993

"Driven By You" - Cozy and Neil Version ’93



- The Live tracks are played by The Brian May Band from the ‘Back To The Light’ Tour 1993.

- Brian May: Vocals/Guitar, Cozy Powell: Drums. Neil Murray: Bass, Spike Edney: Keyboards, Jamie Moses: Guitar/Vocals, Cathy Porter: Vocals, Shelley Preston: Vocals.

- “And a special thank you to Slash”.



- Audio Supervised by Justin Shirley-Smith and Kris Fredriksson.

- Mastered by Bob Ludwig & Adam Ayan, Gateway Mastering Studios, Portland, ME.

- Audio Restoration Kris Fredriksson.

- Half Speed vinyl mastering Miles Showell at Abbey Road Studios.







