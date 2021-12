сегодня



BRIAN MAY : «Мои слова про трансов извратили!»



Гитарист QUEEN Brian May обвинил «хищных аферистов из прессы» в том, что они «тонко исказили» его комментарии, касающиеся транс-сообщества.



Ранее на этой неделе организаторы Brit Awards, ежегодной премии Британской фонографической индустрии в области популярной музыки, объявили, что они отказываются от четырёх наград — мужской сольный исполнитель, женский сольный исполнитель, международный мужской сольный исполнитель и международный женский сольный исполнитель — в пользу двух гендерно-нейтральных категорий — артист года и международный артист года. Они заявили, что это изменение призвано вознаградить артистов «исключительно за их музыку и работу, а не за то, как они себя идентифицируют или как их видят другие», и это является частью «стремления мероприятия развивать шоу, чтобы оно было как можно более инклюзивным и актуальным».



В беседе с газетой The Mirror на мероприятии ITV "Palooza" в Лондоне 23 ноября May сказал, что, по его мнению, QUEEN «не считались бы достаточно разносторонними», если бы он и его коллеги по группе начинали сегодня. Он добавил, что ему «очень не по себе от некоторых решений, которые принимаются из страха».



Однако 74-летний рокер заявил в социальных сетях, что он попал в «ловушку», и настаивает на том, что не хотел никого обидеть. В своём посте в Instagram он написал:



«На недавнем мероприятии ITV журналист устроил мне настоящую провокацию. И это привело к целой куче статей в прессе, в которых утверждается, что я недружелюбно отношусь к транссексуалам. Это очень далеко от истины. Мои слова были тонко искажены. Я должен был лучше понимать, что не стоит разговаривать с такими хищными халтурщиками из прессы.



Приношу искренние извинения всем, кого задели эти статьи. Моё сердце, как всегда, открыто для людей любого цвета кожи, любого вероисповедания, любого пола и сексуальности, любой формы и размера — и всех существ. Мы все заслуживаем уважения и равного места в этом мире. И моя благодарность всем, кто встал на мою защиту в последние несколько дней. Для меня так много значит, что вы верите в меня».



В своём интервью на красной дорожке на мероприятии ITV Brian, как сообщается, сказал:



«Я чувствую себя очень неловко из-за некоторых решений, которые принимаются, часто из страха. Потому что люди очень боятся, что их осудят. Это ужасная атмосфера.



Я уверен, что если бы QUEEN начали сейчас, мы были бы вынуждены пригласить людей разного цвета кожи, разного пола и транссексуала, но жизнь не обязательно должна быть такой. Мы можем быть самостоятельными и разными».



В отдельном интервью газете Sun на вопрос о том, поставит ли отмена однополых категорий в невыгодное положение женщин-артистов, May, как сообщается, сказал:



«Честно говоря, я не знаю, поставит ли это в невыгодное положение какую-либо группу, но это решение было принято без особых размышлений. Я не знаю, каковы будут долгосрочные последствия. Многие вещи работают достаточно хорошо, и их можно оставить в покое. Я считаю, что некоторые моменты нужно вернуть назад.



Главное — это справедливость и равенство возможностей, независимо от того, кто вы, а этого сейчас фактически не происходит, поскольку все делают поспешные выводы и все боятся сделать что-то не то. Я нахожу это очень неприятным. Я не думаю, что дела идут хорошо, должен признаться».



После публикации комментариев музыканта, многие пользователи Twitter обрушились на гитариста с критикой, указывая на то, что в составе QUEEN изначально выступал Фредди Меркьюри, известный гомосексуал, заражённый ВИЧ.







