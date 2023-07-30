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BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»



BRIAN MAY в рамках интервью Sky News ответил на вопрос, что он думает о том, что нынешний июль стал самым жарким за историю всех наблюдений (известных):



«Я думаю, что теперь совершенно очевидно, что мы оказываем на Землю пагубное воздействие, и нам нужно прекратить делать то, что мы делаем. Речь идет не только об изменении климата, но и о том, как мы загрязняем Землю, покрываем ее бетоном и, по сути, уничтожаем все виды, кроме тех, которые считаем полезными для себя. Поэтому я считаю, что нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам, с которыми мы делим эту планету.



Так вот, я говорил [о том, что людям нужно сначала разобраться с тем, как они ведут себя на своей собственной планете] на одной из конвенций Starmus [глобальный международный фестиваль научного общения и искусства], и я говорил это в присутствии нескольких людей, которые побывали на Луне, и очень нервничал. Но все они потом подошли и сказали: "Ты правильно сказал, Brian. Мы должны вести себя лучше на своей планете, прежде чем мы начнем накладывать свой отпечаток на весь остальной космос».







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