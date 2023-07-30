BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»

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14 апр 2021 :
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Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS
25 янв 2021 :
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Соло BRIAN MAY назвали лучшим
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BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа
10 ноя 2020 :
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BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»
13 авг 2020 :
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Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара
7 авг 2020 :
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BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN
13 июл 2020 :
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BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно
17 июн 2020 :
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BRIAN MAY растроган похвалой
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NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May
27 май 2020 :
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BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»
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BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»
8 май 2020 :
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BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу
12 апр 2020 :
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JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY
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Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона
1 апр 2020 :
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BRIAN MAY запустил челлендж
25 мар 2020 :
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BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»
25 мар 2020 :
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BRIAN MAY опубликовал обучающее видео
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BRIAN MAY о коронавирусе
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BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании
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BRIAN MAY восстанавливается после операции
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Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»
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BRIAN MAY представил новое видео
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BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл
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Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS
5 апр 2017 :
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Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
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BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»
BRIAN MAY в рамках интервью Sky News ответил на вопрос, что он думает о том, что нынешний июль стал самым жарким за историю всех наблюдений (известных):
«Я думаю, что теперь совершенно очевидно, что мы оказываем на Землю пагубное воздействие, и нам нужно прекратить делать то, что мы делаем. Речь идет не только об изменении климата, но и о том, как мы загрязняем Землю, покрываем ее бетоном и, по сути, уничтожаем все виды, кроме тех, которые считаем полезными для себя. Поэтому я считаю, что нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам, с которыми мы делим эту планету.
Так вот, я говорил [о том, что людям нужно сначала разобраться с тем, как они ведут себя на своей собственной планете] на одной из конвенций Starmus [глобальный международный фестиваль научного общения и искусства], и я говорил это в присутствии нескольких людей, которые побывали на Луне, и очень нервничал. Но все они потом подошли и сказали: "Ты правильно сказал, Brian. Мы должны вести себя лучше на своей планете, прежде чем мы начнем накладывать свой отпечаток на весь остальной космос».
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В соседней палате несколько людей, побывавших на Марсе, его тоже поддержали.