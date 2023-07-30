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Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



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BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам»



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BRIAN MAY в рамках интервью Sky News ответил на вопрос, что он думает о том, что нынешний июль стал самым жарким за историю всех наблюдений (известных):

«Я думаю, что теперь совершенно очевидно, что мы оказываем на Землю пагубное воздействие, и нам нужно прекратить делать то, что мы делаем. Речь идет не только об изменении климата, но и о том, как мы загрязняем Землю, покрываем ее бетоном и, по сути, уничтожаем все виды, кроме тех, которые считаем полезными для себя. Поэтому я считаю, что нам необходимо серьезно изменить философию отношения к другим существам, с которыми мы делим эту планету.

Так вот, я говорил [о том, что людям нужно сначала разобраться с тем, как они ведут себя на своей собственной планете] на одной из конвенций Starmus [глобальный международный фестиваль научного общения и искусства], и я говорил это в присутствии нескольких людей, которые побывали на Луне, и очень нервничал. Но все они потом подошли и сказали: "Ты правильно сказал, Brian. Мы должны вести себя лучше на своей планете, прежде чем мы начнем накладывать свой отпечаток на весь остальной космос».




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30 июл 2023
Corpsegrinder04
Засухаренный дожив до седых мудей о высокопарном вспомнил. И землю мы загрязняем и бетоном заливаем. Сам как-будто 70 лет прожил в землянке , играл на деревянной вырезанной дудке и по лесным тропинкам ходил, а не на Ягуаре рассекал.
Like!3
30 июл 2023
WahrandPhain
Corpsegrinder04, да пздц, очередной ебанат стал вещать за котлету бабла хуету от зеленых организаций, которые все под политиками лежат.
Like!1
30 июл 2023
WahrandPhain
всем, кто вещает про вред природе, хочется сказать - начните с себя, ребят. Вырубайте электричество, идите в лес, живите натуральным хозяйством, постройте хижину из упавших и больных деревьев.
Like!1
30 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, ждал в конце списка действий упоминание Теда Качиньского)
30 июл 2023
R
Rutger
>>>я говорил это в присутствии нескольких людей, которые побывали на Луне, и очень нервничал. Но все они потом подошли и сказали: "Ты правильно сказал, Brian>>>

В соседней палате несколько людей, побывавших на Марсе, его тоже поддержали.
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