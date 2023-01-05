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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
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Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



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|||| 5 янв 2023

BRIAN MAY стал рыцарем-бакалавром



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Brian'y May'ю из группы QUEEN было присвоено звание рыцаря-бакалавра — он оказался в Королевском списке почётных наград на Новый год — это ежегодная традиция, отмечающая достижения и заслуги выдающихся личностей со всего Соединённого Королевства.

75-летний гитарист, который исполнил песню "God Save The Queen" на крыше Букингемского дворца во время Золотого юбилея, а два десятилетия спустя снова выступил на Платиновом юбилее, заявил в интервью Sky News, что он «очень рад», что его путь привёл к мечу на плече.

Он описал рыцарство как своего рода вызов:

«Думаю, что именно так я к этому и отношусь — творю добро во благо мира и делаю всё зависящее, чтобы стать лучше, чем раньше».

Музыкант, астрофизик и защитник животных сказал, что из всех своих достижений он больше всего гордится теми мелочами, которых он добился в деле защиты животных:

«Это постоянная работа, и я надеюсь, что рыцарское звание поможет в этом».

May был удостоен звания Кавалера Ордена Британской Империи в 2005 году, а барабанщик группы QUEEN Roger Taylor получил Орден Британской Империи и вошёл в Почётный новогодний список 2020 года.

Brian сказал BBC News:

«Это своего рода лицензия, своего рода поручение продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, и это даёт мне ещё больше возможностей. Так что я очень рад этому».

Рыцарь или дама — это одна из самых высоких наград в британской системе почётных званий. Оба эти звания дают право использовать титул «сэр» для мужчин и «дама» для женщин перед своим именем. Эта награда присуждается тем, кто внёс большой вклад в какую-либо деятельность, обычно на национальном уровне. Рыцарские и дамские звания традиционно вручаются королём прикосновением меча.




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5 янв 2023
gravitgroove
Поешь «За царя и отечество» и получаешь титул и уважение масонов.
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просмотров: 465

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