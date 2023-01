5 янв 2023



BRIAN MAY стал рыцарем-бакалавром



Brian'y May'ю из группы QUEEN было присвоено звание рыцаря-бакалавра — он оказался в Королевском списке почётных наград на Новый год — это ежегодная традиция, отмечающая достижения и заслуги выдающихся личностей со всего Соединённого Королевства.



75-летний гитарист, который исполнил песню "God Save The Queen" на крыше Букингемского дворца во время Золотого юбилея, а два десятилетия спустя снова выступил на Платиновом юбилее, заявил в интервью Sky News, что он «очень рад», что его путь привёл к мечу на плече.



Он описал рыцарство как своего рода вызов:



«Думаю, что именно так я к этому и отношусь — творю добро во благо мира и делаю всё зависящее, чтобы стать лучше, чем раньше».



Музыкант, астрофизик и защитник животных сказал, что из всех своих достижений он больше всего гордится теми мелочами, которых он добился в деле защиты животных:



«Это постоянная работа, и я надеюсь, что рыцарское звание поможет в этом».



May был удостоен звания Кавалера Ордена Британской Империи в 2005 году, а барабанщик группы QUEEN Roger Taylor получил Орден Британской Империи и вошёл в Почётный новогодний список 2020 года.



Brian сказал BBC News:



«Это своего рода лицензия, своего рода поручение продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, и это даёт мне ещё больше возможностей. Так что я очень рад этому».



Рыцарь или дама — это одна из самых высоких наград в британской системе почётных званий. Оба эти звания дают право использовать титул «сэр» для мужчин и «дама» для женщин перед своим именем. Эта награда присуждается тем, кто внёс большой вклад в какую-либо деятельность, обычно на национальном уровне. Рыцарские и дамские звания традиционно вручаются королём прикосновением меча.







+1 -0



( 1 ) просмотров: 465