сегодня



BRIAN MAY — о вызовах пандемии



BRIAN MAY в рамках недавнего интервью обсудил вызовы, которые бросила пандемия людям:



«Да, мы прошли через многое. И я должен быть благодарен за то, что мы вообще существуем. Последним ударом, после всех физических проблем, стало затопление дома, так что это был своего рода финальный выстрел, потому что подобное событие лишает тебя чувства безопасности, когда ты беспомощно стоишь в стороне, наблюдая, как твое сокровенное имущество поглощается грязной жижой. И я всё ещё пытаюсь от этого оправиться. Но довольно занятно, что подобное делает с вашей психикой...»



May также сообщил, что он по-прежнему занят делами, связанными с QUEEN, включая подготовку к предстоящему туру группы.



«Многое по-прежнему происходит вне поля зрения окружающих. QUEEN никогда не умирает, правда. И я должен быть очень благодарен за это. И группа никогда не спит — мы постоянно что-то делаем, что-то пересводим. Я сейчас сижу в студии, в которой записал много своего сольного материала, где мы также очень много работали над последним альбомом QUEEN "Made In Heaven". И всё время что-то происходит. Мы делаем ремиксы, переписываем, перепаковываем, потому что есть постоянный спрос — спасибо вам за это — со стороны людей, которые хотят увидеть старый материал, доведённый до ума в современных реалиях. Так что да — мы продолжаем работать, и мы обязательно появимся на сцене. Я работаю над своей физической формой, что является лучшим, что я могу сделать здесь и сейчас. я занимаюсь очень, очень усердно, потому что в мае следующего года мы снова отправимся в путь, надеюсь, продолжая мировое турне, которое мы прервали, когда появился COVID».













