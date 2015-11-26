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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



28 окт 2021 : 		 BRIAN MAY — о вызовах пандемии

13 сен 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

13 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

9 авг 2021 : 		 BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками

2 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

29 июн 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

25 июн 2021 : 		 BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом

22 май 2021 : 		 BRIAN MAY перенес операцию

14 апр 2021 : 		 Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS

25 янв 2021 : 		 Соло BRIAN MAY назвали лучшим

3 дек 2020 : 		 BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа

10 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»

13 авг 2020 : 		 Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара

7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе
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|||| сегодня

BRIAN MAY — о вызовах пандемии



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BRIAN MAY в рамках недавнего интервью обсудил вызовы, которые бросила пандемия людям:

«Да, мы прошли через многое. И я должен быть благодарен за то, что мы вообще существуем. Последним ударом, после всех физических проблем, стало затопление дома, так что это был своего рода финальный выстрел, потому что подобное событие лишает тебя чувства безопасности, когда ты беспомощно стоишь в стороне, наблюдая, как твое сокровенное имущество поглощается грязной жижой. И я всё ещё пытаюсь от этого оправиться. Но довольно занятно, что подобное делает с вашей психикой...»

May также сообщил, что он по-прежнему занят делами, связанными с QUEEN, включая подготовку к предстоящему туру группы.

«Многое по-прежнему происходит вне поля зрения окружающих. QUEEN никогда не умирает, правда. И я должен быть очень благодарен за это. И группа никогда не спит — мы постоянно что-то делаем, что-то пересводим. Я сейчас сижу в студии, в которой записал много своего сольного материала, где мы также очень много работали над последним альбомом QUEEN "Made In Heaven". И всё время что-то происходит. Мы делаем ремиксы, переписываем, перепаковываем, потому что есть постоянный спрос — спасибо вам за это — со стороны людей, которые хотят увидеть старый материал, доведённый до ума в современных реалиях. Так что да — мы продолжаем работать, и мы обязательно появимся на сцене. Я работаю над своей физической формой, что является лучшим, что я могу сделать здесь и сейчас. я занимаюсь очень, очень усердно, потому что в мае следующего года мы снова отправимся в путь, надеюсь, продолжая мировое турне, которое мы прервали, когда появился COVID».

QUEEN





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