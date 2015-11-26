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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



20 дек 2021 : 		 BRIAN MAY поймал COVID-19

8 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о новом сольном альбоме

1 дек 2021 : 		 BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»

28 окт 2021 : 		 BRIAN MAY — о вызовах пандемии

13 сен 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

13 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

9 авг 2021 : 		 BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками

2 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

29 июн 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

25 июн 2021 : 		 BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом

22 май 2021 : 		 BRIAN MAY перенес операцию

14 апр 2021 : 		 Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS

25 янв 2021 : 		 Соло BRIAN MAY назвали лучшим

3 дек 2020 : 		 BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа

10 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»

13 авг 2020 : 		 Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара

7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж
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|||| сегодня

BRIAN MAY поймал COVID-19



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BRIAN MAY в Инстаграм рассказал о том, что все таки заразился COVID-19, но сейчас идет на поправку.



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