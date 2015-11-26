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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



25 июн 2021 : 		 BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом

22 май 2021 : 		 BRIAN MAY перенес операцию

14 апр 2021 : 		 Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS

25 янв 2021 : 		 Соло BRIAN MAY назвали лучшим

3 дек 2020 : 		 BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа

10 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»

13 авг 2020 : 		 Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара

7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе

18 дек 2019 : 		 BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании

17 дек 2019 : 		 BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео

4 дек 2019 : 		 BRIAN MAY восстанавливается после операции

12 сен 2019 : 		 Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»

1 янв 2019 : 		 BRIAN MAY представил новое видео

20 дек 2018 : 		 BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл
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|||| 25 июн 2021

BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом



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BRIAN MAY сообщил о том, что в этом году на виниле, одиночном CD, двойном CD (с бонус-материалами), кассете, в цифровом виде, а также в виде лимитированного бокс-сета с двумя белыми винилами, двумя CD с 32-страничным буклетом, 12-дюймовым арт-принтом, бейджем и карточками для скачивания состоится выпуск обновленной версии дебютного альбома "Back To The Light".

«В 2021 году, с гордостью и нежностью представляя эту работу новой аудитории и внимательно изучая свои оригинальные примечания, я могу сообщить, что всё ещё нахожусь в поиске ответов на большинство вопросов, поставленных в этой сюите песен, ведь и по сей день Свет всё ещё мерцает мрачным, манящим огоньком, оставаясь всегда немного недосягаемым. Музыка помогает нам пройти через все трудности. Зажжённый эмоциональной честностью, мощными мелодиями, рок-н-ролльной энергией и гитарной работой мирового класса, "Back To The Light" блистает и сегодня!» — сказал Brian May.

Трек-лист "Back To The Light":

01. The Dark (May)

02. Back To The Light (May)

03. Love Token (May)

04. Resurrection (Words: May. Music: May, Powell, Page)

05. Too Much Love Will Kill You (May, Musker, Lamers)

06. Driven By You (May)

07. Nothin' But Blue (Words: May. Music: May, Powell)

08. I'm Scared (May)

09. Last Horizon (May)

10. Let Your Heart Rule Your Head (May)

11. Just One Life (May)

12. Rollin' Over (May)

Produced by Brian May.

Co-produced and engineered by Justin Shirley-Smith.

All vocals, backing vocals, guitars, keyboards and anything else around — by Brian May unless otherwise stated.

Трек-лист "Out Of The Light":

01. Nothin' But Blue - Guitar Version (May, Powell, Makin, Nicholls)

02. Too Much Love Will Kill You – Guitar Version (May, Musker, Lamers)

03. Just One Life – Guitar Version (May)

04. Driven By You Two (May)

05. Driven By You – Ford Ad Version (May)

06. Tie Your Mother Down (Featuring Slash) (May) (Live on the Tonight Show with Jay Leno, 5th April 1993)

07. Too Much Love Will Kill You (May) (Live at the Palace Theatre, Los Angeles, 6th April 1993)

08. '39 / Let Your Heart Rule Your Head (May) (Live at the Brixton Academy, 15th June 1993)

09. Last Horizon (May) (Live at the Brixton Academy, 15th June 1993)

10. We Will Rock You (May) (Live at the Brixton Academy 15 June 1993)

11. Driven By You - Cozy and Neil Version '93 (May)

QUEEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon


25 июн 2021, 23:15		жалко только два альбома записал


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