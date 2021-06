25 июн 2021



BRIAN MAY переиздаёт дебютный альбом



BRIAN MAY сообщил о том, что в этом году на виниле, одиночном CD, двойном CD (с бонус-материалами), кассете, в цифровом виде, а также в виде лимитированного бокс-сета с двумя белыми винилами, двумя CD с 32-страничным буклетом, 12-дюймовым арт-принтом, бейджем и карточками для скачивания состоится выпуск обновленной версии дебютного альбома "Back To The Light".



«В 2021 году, с гордостью и нежностью представляя эту работу новой аудитории и внимательно изучая свои оригинальные примечания, я могу сообщить, что всё ещё нахожусь в поиске ответов на большинство вопросов, поставленных в этой сюите песен, ведь и по сей день Свет всё ещё мерцает мрачным, манящим огоньком, оставаясь всегда немного недосягаемым. Музыка помогает нам пройти через все трудности. Зажжённый эмоциональной честностью, мощными мелодиями, рок-н-ролльной энергией и гитарной работой мирового класса, "Back To The Light" блистает и сегодня!» — сказал Brian May.



Трек-лист "Back To The Light":



01. The Dark (May)



02. Back To The Light (May)



03. Love Token (May)



04. Resurrection (Words: May. Music: May, Powell, Page)



05. Too Much Love Will Kill You (May, Musker, Lamers)



06. Driven By You (May)



07. Nothin' But Blue (Words: May. Music: May, Powell)



08. I'm Scared (May)



09. Last Horizon (May)



10. Let Your Heart Rule Your Head (May)



11. Just One Life (May)



12. Rollin' Over (May)



Produced by Brian May.



Co-produced and engineered by Justin Shirley-Smith.



All vocals, backing vocals, guitars, keyboards and anything else around — by Brian May unless otherwise stated.



Трек-лист "Out Of The Light":



01. Nothin' But Blue - Guitar Version (May, Powell, Makin, Nicholls)



02. Too Much Love Will Kill You – Guitar Version (May, Musker, Lamers)



03. Just One Life – Guitar Version (May)



04. Driven By You Two (May)



05. Driven By You – Ford Ad Version (May)



06. Tie Your Mother Down (Featuring Slash) (May) (Live on the Tonight Show with Jay Leno, 5th April 1993)



07. Too Much Love Will Kill You (May) (Live at the Palace Theatre, Los Angeles, 6th April 1993)



08. '39 / Let Your Heart Rule Your Head (May) (Live at the Brixton Academy, 15th June 1993)



09. Last Horizon (May) (Live at the Brixton Academy, 15th June 1993)



10. We Will Rock You (May) (Live at the Brixton Academy 15 June 1993)



11. Driven By You - Cozy and Neil Version '93 (May)













