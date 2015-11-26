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BRIAN MAY — о том, как заболел



BRIAN MAY поделился сообщением о том, как подхватил COVID-19:



«Мы с моей женой Анитой были невероятно осторожны и никуда не ездили. Мы были в некотором роде отшельниками в течение последних — сколько прошло? — 20 месяцев или около того. И вот в прошлую субботу мы решили пойти на обед по случаю дня рождения. И мы подумали: "Ах, это последнее светское мероприятие, на которое мы пойдём, — не то чтобы мы часто туда ходили. Мы рискнём". У всех уже тройная вакцинация. У всех будет одна из этих штуковин, которая на утро говорит, что у вас отрицательный результат — тест бокового потока. Так что всё было организовано очень аккуратно Но, конечно, вы знаете, что рискуете... Но всё казалось таким безопасным. У вас отрицательные анализы, и у вас тройная прививка. Так что же может пойти не так? Мы думали, что находимся в каком-то безопасном пузыре, поэтому не носили масок. Это не так. Так что это стоит знать. Если бы это было заседание совета директоров, где все сидят [на расстоянии нескольких футов] друг от друга, возможно, всё было бы иначе, но новый штамм, новый вариант, похоже, настолько невероятно быстро передаётся, что я даже не уверен, что это было бы безопасно; эта штука распространяется с такой угрожающей скоростью.



В субботу была вечеринка. В воскресенье у Аниты появился небольшой кашель. Я чувствовал себя вроде бы нормально — может быть, небольшой [насморк]. В понедельник у нас обоих проявились какие-то симптомы. И мы подумали, что, может быть, у нас грипп или что-то ещё. Мы всё время сдавали анализы, и они были отрицательными. А во вторник я услышал, что, кажется, восемь человек с вечеринки уже сдали положительные анализы, у них в организме оказался COVID. И я понял, что до этого момента они тоже сдавали положительные анализы. Поэтому во вторник вечером мы проверили себя ещё раз, и оба теста оказались положительными. Так что прошло несколько дней — с субботы до вторника, прежде чем тест что-то показал. Но я бы предположил, что мы были инфицированы всё это время. Так что, к сожалению, тест не даёт иммунитета от распространения заражения. К счастью, мы держались подальше от всех, потому что у нас было какое-то предчувствие. Надеюсь, мы никого больше не заразили, хотя я не уверен. Сейчас у нас карантин».



Далее музыкант заметил, что пережил «два ужасных дня» после того, как был обнаружен COVID-19:



«Я должен сказать, что это как самый страшный грипп, который только можно себе представить. И я чувствовал себя очень подавленным. Но да, нам обоим было плохо. Особенно я был жалок, я не хотел ни с кем разговаривать, не хотел никого видеть, не мог встать с постели. У меня были полный бардак в голове и все симптомы гриппа, ужасный кашель. Сейчас, в субботу — это седьмой день — я чувствую себя уже сносно. Последние пару дней я чувствовал себя очень хорошо. Так что всё проходит».



Brian также призвал всех сделать прививку от COVID-19, включая ревакцинацию, как только появится возможность.



«Сейчас в больницах находится так много людей, которые не были привиты и находятся на грани между жизнью и смертью. И я не могу не подчеркнуть: мой организм сам по себе не смог бы так среагировать. Он реагирует так, потому что мне сделали три укола Pfizer. И я прошу и умоляю вас пойти и сделать укол, если вы ещё не сделали его, потому что вам нужна помощь. Я потерял одного из своих лучших друзей из-за COVID слишком быстро — за шесть дней он умер. Он мог бы убить меня в последние шесть дней, но не убил из-за вакцины.



Я в отчаянии наблюдаю, как люди протестуют против вакцины, протестуют против того, что их права нарушаются, потому что им, возможно, придётся носить маску. Господи Иисусе, ребята, наши родители прошли через войны и лишились своих гражданских прав.



Всё, о чём мы просим, это чтобы вы сыграли свою роль, чтобы попытаться объединиться против этого захватчика. А это мерзкая штука, и с ней ещё не покончено».







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