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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



14 апр 2021 : 		 Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS

25 янв 2021 : 		 Соло BRIAN MAY назвали лучшим

3 дек 2020 : 		 BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа

10 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!»

13 авг 2020 : 		 Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара

7 авг 2020 : 		 BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN

13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе

18 дек 2019 : 		 BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании

17 дек 2019 : 		 BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео

4 дек 2019 : 		 BRIAN MAY восстанавливается после операции

12 сен 2019 : 		 Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»

1 янв 2019 : 		 BRIAN MAY представил новое видео

20 дек 2018 : 		 BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS

5 апр 2017 : 		 Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
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Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS



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"Panic Attack 2021", новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня является переосмыслением трека 2017 года "It's Gonna Be All Right (The Panic Attack Song)", которая вошла в альбом Golden Days.

BRIAN MAY & KERRY ELLIS Unveil Video For "Panic Attack 2021" (BOB WHITEHILL Edit)



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