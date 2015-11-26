все новости группы
14 апр 2021 :
Новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS 25 янв 2021 :
Соло BRIAN MAY назвали лучшим 3 дек 2020 :
BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа 10 ноя 2020 :
BRIAN MAY: «Очень рад, что американцы это сделали!» 13 авг 2020 :
Гитарист QUEEN поблагодарил пожарных за спасение дома от пожара 7 авг 2020 :
BRIAN MAY, NUNO BETTENCOURT, STEVE VAI, ZAKK WYLDE, YNGWIE MALMSTEEN и TOSIN ABASI исполнили классику QUEEN 13 июл 2020 :
BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно 17 июн 2020 :
BRIAN MAY растроган похвалой 12 июн 2020 :
NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May 27 май 2020 :
BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!» 26 май 2020 :
BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ» 8 май 2020 :
BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу 12 апр 2020 :
JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY 8 апр 2020 :
Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона 1 апр 2020 :
BRIAN MAY запустил челлендж 25 мар 2020 :
BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад» 25 мар 2020 :
BRIAN MAY опубликовал обучающее видео 19 мар 2020 :
BRIAN MAY о коронавирусе 18 дек 2019 :
BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании 17 дек 2019 :
BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео 4 дек 2019 :
BRIAN MAY восстанавливается после операции 12 сен 2019 :
Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...» 1 янв 2019 :
BRIAN MAY представил новое видео 20 дек 2018 :
BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл 15 июн 2017 :
Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS 5 апр 2017 :
Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
сегодня
Новое видео & KERRY ELLIS BRIAN MAY
"Panic Attack 2021", новое видео BRIAN MAY & KERRY ELLIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня является переосмыслением трека 2017 года "It's Gonna Be All Right (The Panic Attack Song)", которая вошла в альбом Golden Days.
VIDEO
VIDEO
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).