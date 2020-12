сегодня



BRIAN MAY удивлён, что около 70 млн американцев поддержали Трампа



BRIAN MAY удивился масштабной поддержке Дональда Трампа и разместил видео под названием "On The Need For Truth" («О необходимости правды»), в котором озвучил свою позицию:



«Глядя на Америку, я испытываю удивительное изумление. И я провёл много времени в Штатах, так что у меня есть немного понимания, но не настолько, чтобы заставить меня даже догадаться, что произошло на этих выборах.



Мне кажется, что есть хорошие люди с обеих сторон — это бесспорно. Между республиканцами и демократами существует огромная поляризация, и страна разделена на две части, и все не особо дружелюбны по отношению друг к другу. Но, безусловно, есть хорошие люди с обеих сторон, и я не думаю, что кто-то может оспорить этот факт. И ещё бесспорно то, что происходит много всякого мошенничества, потому что, учитывая один и тот же набор фактов, если их сопоставить, я полагаю, что большинство людей пришли бы к одному и тому же выводу.



Вывод, к которому пришёл я, заключается в том, что нам необходимо предоставить различные наборы фактов в зависимости от того, где мы живём и к какой информации мы приспосабливаемся. Это уже было предложено в очень интересном фильме под названием "Социальная дилемма". Теория заключается в том, что как только мы выражаем своё мнение, нас кормят информацией, которую мы хотим услышать, и поэтому мы становимся всё более и более поляризованными.



Для нас здесь [в Соединённом Королевстве] почти для каждого человека стало шоком то, что почти половина Америки смогла оценить то, что Дональд Трамп сделал за последние четыре года, насладиться этим, и на самом деле захотеть ещё большего. Я имею в виду, что нам почти невозможно это понять. И вот здесь вы, ребята, можете начать ненавидеть меня. Но то, что я говорю вам, основано на информации, которой нас кормили, так что этот вывод был неизбежен. Казалось, что из того, как всё было представлено, из сообщений средств массовой информации, подаваемых здесь, мы делали вывод, что человек постоянно лгал, издевался, обманывал и опозорился по полной программе. Но, тем не менее, 70 миллионов человек сказали: "Он хороший человек".



Так может быть только в том случае, если информация, которая была у нас, неверна, или информация, на которую вы, ребята, опирались, голосуя за мистера Трампа, неверна. Где-то должна быть какая-то правда, где-то должна быть абсолютная правда, вне всякого сомнения. И я на самом деле не видел информации, которая привела бы к выводу, что Дональд Трамп — хороший человек, я хотел бы увидеть это — по-настоящему хотел бы — потому что из того, что говорят нам, такое никак не следует.



Я готов принять тот факт, что мы ошибаемся. Это вполне может быть так, если нас как-то кормят ложной информацией. Мы думаем, что всё подается беспристрастно, — у нас есть BBC, у нас есть наши газеты, и так далее. Но я не знаю точно, так ли это».



Далее May предложил сформировать комитет по проверке фактов заявлений политиков и экспертов во время речей в кулуарах и на пресс-брифингах.



«Моя мысль заключается в том, не интересно ли было бы создать совет, комиссию из людей по обе стороны разрыва — каких-нибудь хороших республиканцев, каких-нибудь хороших демократов, может быть, людей, с которыми все согласны, — порядочных людей с именем и репутацией, с персонами, с которыми согласна большая часть. Вы бы их объединили и добавили бы немного тех, с кем согласны далеко не все. А может быть, даже тех, с кем совсем не согласны. Может быть, кого-то вне США, кто мог бы исповедовать беспристрастный подход, потому что они не привязаны ни к одной политической партии.



Так что вы бы назначили этих людей, я не знаю, человек двадцать, к примеру, и послали бы их с миссией, состоящей в том, чтобы выяснить правду, оценить все претензии, которые выдвигаются как за, так и против мистера Трампа и мистера Байдена, и выяснить, что на самом деле является правдой. Интересно, это что-то изменило бы или нет? Интересно, начнёт ли это исцелять ту пропасть, тот ужасный раскол, который парализует Америку. И это не так уж и отличается от положения дел у нас [Соединенном Королевстве] — здесь тоже есть подобная пропасть. Но я полагаю, что это было бы неплохим началом. Поэтому я хотел бы, чтобы кто-нибудь собрал эту комиссию, — комиссию по правде. И давайте выясним, что на самом деле происходит. Давайте выясним, почему у нас такие радикально разные взгляды, что некоторые видят великого человека, а некоторые — очень плохого. Я хочу знать. И я думаю, что многие люди хотели бы знать. Хотелось бы, чтобы правду как-то запечатали в бутылку и поместили в безопасное место, чтобы мы всегда могли обратиться к ней!»













