1 апр 2023



BRIAN MAY: «Курт Кобейн оставил нам в наследство одни из величайших гитарных композиций всех времён»



Во время недавнего участия в программе SiriusXM "The Howard Stern Show" Brian'a May'я из QUEEN спросили, как он относится к тому, что читатели британского журнала Total Guitar назвали его величайшим гитаристом всех времён. Он ответил:



«Я воспринимаю все подобные вещи скептически, потому что нельзя сказать, кто лучший. Самое приятное в игре на гитаре то, что все люди разные. Невозможно классифицировать людей. Конечно, у меня тоже есть свои любимчики. Но тот факт, что люди так высоко меня оценивают, заставляет меня улыбаться. Это прекрасное ощущение.



Я не вхожу в первый миллион гитаристов в мире, я это знаю. Есть люди, которых я слушаю каждый день, и они делают то, что я никогда не смогу сделать. Я слушаю Nuno Bettencurt'a [EXTREME] и улыбаюсь, потому что это так красиво и так далеко от того, что я когда-либо смогу сделать. Меня это не беспокоит, потому что я не чувствую конкуренции. Я люблю этого парня и люблю то, что он делает. То же самое с Джеффом Беком. То же самое с Эдди Ван Халеном. Мы работали вместе, и это был самый замечательный опыт. У меня челюсть падала каждый раз, когда он касался струн. Это было просто прекрасно.



Есть много замечательных гитаристов. Steve Vai — невероятный и прекрасный. И, конечно, у меня всё ещё есть мои старые герои. Eric Clapton всё ещё мой герой. Джими Хендрикс всё ещё мой герой. Конечно, так будет всегда. Джефф Бек для меня — это нечто исключительное и выходящее за рамки всего, что возможно себе представить».



Относительно своего личного подхода к игре на гитаре Brian сказал:



«Я всегда играл так, как я чувствую, и использовал гитару как свой голос. Я играю так, как хотел бы петь. Я не самый лучший в мире певец. Я также не самый лучший в мире гитарист, но спасибо, что вы так говорите. Но я могу говорить с гитарой, я могу заставить её петь. Это идёт от души.



Я не думаю, что кто-то из гитаристов должен чувствовать, что ему нужно что-то доказывать. Это не соревнование. Курт Кобейн [NIRVANA] — отличный пример. У него не так много технических вещей, и он не так уж усердно работал над техничностью, и всё же он оставил нам в наследство одни из величайших гитарных композиций всех времён. Так что дело не в технике. Дело в том, что вы в это вкладываете, что вы чувствуете и как это чувство проявляется в вашей игре на гитаре».







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