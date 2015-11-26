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BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно



Гитарист QUEEN Brian May в интервью для Guitar World сказал, что шанс того, что его сотрудничество с гитаристом BLACK SABBATH Tony Iommi состоится, весьма велик:



«Я думаю, что есть шанс. Мы разговариваем больше, чем что-то делаем, но мы много разговариваем. Он действительно мой самый дорогой друг в этом бизнесе, и был им много лет. Я могу писать книги о Tony, потому что он просто самый [пауза]... Я даже не знаю, как выразить это словами. Знаешь, он лучезарный человек. У Tony чудесный, добрый характер и невероятное чувство юмора.



И, конечно же, он отец хэви-металла. Он создал его. Он сделал это. И это благодаря его пальцам и его разуму. Этот молодой бывший сварщик сделал это. Так что эта медаль будет с ним всегда, я думаю. Он создал эту штуку — хэви-металл, как я считаю. Думаю, что, пожалуй, большинство людей согласились бы с этим».







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