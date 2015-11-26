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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



13 июл 2020 : 		 BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно

17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

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25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе

18 дек 2019 : 		 BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании

17 дек 2019 : 		 BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео

4 дек 2019 : 		 BRIAN MAY восстанавливается после операции

12 сен 2019 : 		 Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»

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15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS

5 апр 2017 : 		 Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
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|||| сегодня

BRIAN MAY сказал, что сотрудничество с TONY IOMMI возможно



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Гитарист QUEEN Brian May в интервью для Guitar World сказал, что шанс того, что его сотрудничество с гитаристом BLACK SABBATH Tony Iommi состоится, весьма велик:

«Я думаю, что есть шанс. Мы разговариваем больше, чем что-то делаем, но мы много разговариваем. Он действительно мой самый дорогой друг в этом бизнесе, и был им много лет. Я могу писать книги о Tony, потому что он просто самый [пауза]... Я даже не знаю, как выразить это словами. Знаешь, он лучезарный человек. У Tony чудесный, добрый характер и невероятное чувство юмора.

И, конечно же, он отец хэви-металла. Он создал его. Он сделал это. И это благодаря его пальцам и его разуму. Этот молодой бывший сварщик сделал это. Так что эта медаль будет с ним всегда, я думаю. Он создал эту штуку — хэви-металл, как я считаю. Думаю, что, пожалуй, большинство людей согласились бы с этим».

BRIAN MAY Says



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