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BRIAN MAY растроган похвалой



BRIAN MAY поблагодарил NUNO BETTENCOURT'a и STEVE'a VAI'я за их тёплые слова в свой адрес:



«Так польщён их словами — теми, кто и так может забраться далеко и нисколько не потеряться! Мне пришлось выложить это сообщение, чтобы показать мою признательность за их замечательные слова. Это так много значит.



Так что позвольте мне повторить это ещё раз. Я не воспринимаю эту похвалу как что-то значимое, за исключением того, что большое количество гитаристов оказали мне честь, заявив, что то, как я играю на гитаре, тронуло их сильнее, чем игра любого другого музыканта. Это очень милая невинная игра, и я очень благодарен за результат, и я благодарен @totalguitar. Но самое приятное в игре на гитаре — это то, что нет "величайшего". Мы все привносим в неё разные вещи, даже когда только начинаем.



Одна из величайших вещей в том, что я сделал гитару центром своей жизни — это то, что у меня был шанс работать с таким количеством невероятных исполнителей и познакомиться с ними как с музыкантами и как с людьми. По моему мнению вы все заслуживаете эту награду больше, чем я. Но, на мгновение, я счастлив и польщён... Спасибо, ребята. И огромное особое спасибо Nuno и Steve'y. Вы очень крутые!»













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