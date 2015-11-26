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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



17 июн 2020 : 		 BRIAN MAY растроган похвалой

12 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT и STEVE VAI поздравили Brian'a May

27 май 2020 : 		 BRIAN MAY: «Я как будто побывал на своих похоронах — круто!»

26 май 2020 : 		 BRIAN MAY перенёс «небольшой сердечный приступ»

8 май 2020 : 		 BRIAN MAY порвал ягодичную мышцу

12 апр 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO, ALEX SKOLNICK, STU HAMM, BUMBLEFOOT, DEBBY HOLIDAY и другие приняли вызов BRIAN MAY

8 апр 2020 : 		 Гитарист QUEEN о госпитализации Бориса Джонсона

1 апр 2020 : 		 BRIAN MAY запустил челлендж

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY: «Это стоило сделать уже три недели назад»

25 мар 2020 : 		 BRIAN MAY опубликовал обучающее видео

19 мар 2020 : 		 BRIAN MAY о коронавирусе

18 дек 2019 : 		 BRIAN MAY о результатах выборов в Великобритании

17 дек 2019 : 		 BRIAN MAY и ROGER TAYLOR создали рождественское видео

4 дек 2019 : 		 BRIAN MAY восстанавливается после операции

12 сен 2019 : 		 Гитарист QUEEN: «Почему я люблю Джона Леннона...»

1 янв 2019 : 		 BRIAN MAY представил новое видео

20 дек 2018 : 		 BRIAN MAY выпустит первый за 20 лет сингл

15 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BRIAN MAY + KERRY ELLIS

5 апр 2017 : 		 Новое видео BRIAN MAY + KERRY ELLIS
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|||| сегодня

BRIAN MAY растроган похвалой



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BRIAN MAY поблагодарил NUNO BETTENCOURT'a и STEVE'a VAI'я за их тёплые слова в свой адрес:

«Так польщён их словами — теми, кто и так может забраться далеко и нисколько не потеряться! Мне пришлось выложить это сообщение, чтобы показать мою признательность за их замечательные слова. Это так много значит.

Так что позвольте мне повторить это ещё раз. Я не воспринимаю эту похвалу как что-то значимое, за исключением того, что большое количество гитаристов оказали мне честь, заявив, что то, как я играю на гитаре, тронуло их сильнее, чем игра любого другого музыканта. Это очень милая невинная игра, и я очень благодарен за результат, и я благодарен @totalguitar. Но самое приятное в игре на гитаре — это то, что нет "величайшего". Мы все привносим в неё разные вещи, даже когда только начинаем.

Одна из величайших вещей в том, что я сделал гитару центром своей жизни — это то, что у меня был шанс работать с таким количеством невероятных исполнителей и познакомиться с ними как с музыкантами и как с людьми. По моему мнению вы все заслуживаете эту награду больше, чем я. Но, на мгновение, я счастлив и польщён... Спасибо, ребята. И огромное особое спасибо Nuno и Steve'y. Вы очень крутые!»

QUEEN





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