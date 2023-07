21 июл 2023



Вскрытие BRIAN MAY + FRIENDS



BRIAN MAY представляет издание нового релиза "Brian May + Friends: Star Fleet Sessions", выпущенного 14 июля.



Трек-лист:



CD1: Star Fleet Project + Beyond:

"Star Fleet" (Edited Single Version / 2023 Mix)

"Let Me Out" (2023 Mix)

"Blues Breaker" (2023 Mix)

Cynthia Fox Release Day Interview 1983

Bob Coburn Rockline Interview 1984

"Let Me Out" (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

"We Will Rock You" (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

"We Will Rock You" - Fast (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

"Star Fleet" (Complete Version / 2023 Mix)



CD2: Star Fleet The Complete Sessions:

"Star Fleet" (Take 1)

"Star Fleet" (Take 2)

"Star Fleet" (Take 3)

"Star Fleet" (Take 4)

"Star Fleet" (Take 5)

Solo Jam

"Star Fleet" (Take 7)

"Star Fleet" (Take 8)

"Star Fleet" (Take 10)

"Star Fleet" (Take 11)

"Star Fleet" (Alternative Overdub EVH Solo)

Jam

"Let Me Out" (Rehearsal 1)

"Let Me Out" (Rehearsal 2)

Boogie Woogie Jam

"Let Me Out" (Take 1)

"Jazz Police"

"Let Me Out" (Take 3)

"Let Me Out" (Take 4)

Jam (Let's Do The Show Right Here)

"Let Me Out" (Take 6)

Funky Jam

"Let Me Out" (Take 7 False Start)



LP: Star Fleet Project (180g Red Vinyl):

"Star Fleet" (2023 Mix)

"Let Me Out" (2023 Mix)

"Blues Breaker" (2023 Mix)



7” Single "Star Fleet":

"Star Fleet" (Edited Single Version / 2023 Mix)

"Son Of Star Fleet" (2023 Mix) – Exclusive to the box set 7”



Star Fleet Project + Beyond CD:

"Star Fleet" (Edited Single Version / 2023 Mix)

"Let Me Out" (2023 Mix)

"Blues Breaker" (2023 Mix)

Cynthia Fox Release Day Interview 1983

Bob Coburn Rockline Interview 1984

"Let Me Out" (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

"We Will Rock You" (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

"We Will Rock You" - Fast (Live at The Palace Theater, LA / 1993)

"Star Fleet" (Complete Version / 2023 Mix)



Star Fleet Project / LP 180g black vinyl / LP picture disc / Cassette:

"Star Fleet" (2023 Mix)

"Let Me Out" (2023 Mix)

"Blues Breaker" (2023 Mix)



"Star Fleet" / "Let Me Out" - Double A Side Single (7” Vinyl (Red) / CD Single):

"Star Fleet" (Edited Single Version / 2023 Mix)

"Let Me Out" (Single Edit / 2023 Mix) – Only available physically on this 7” Vinyl & CD single







